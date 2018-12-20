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Модернизация

Газпром ввел первую очередь электростанции в Грозном

Газпром ввел первую очередь электростанции в Грозном

20 декабря 2018, 12:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ЧЕЧНЯ, ГАЗПРОМ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Газпром, крупнейший владелец энергоактивов в РФ, ввел в эксплуатацию первую очередь новой электростанции в Чечне, сообщила компания.

Первый энергоблок станции в Грозном мощностью 180 мегаватт начал работу в среду. Газотурбинное оборудование для него предоставил немецкий концерн Siemens, с которым Газпром ранее подписал контракт.

Второй энергоблок планируется запустить в следующем году.

Станция строится по договору поставки мощности (ДПМ), предполагающему повышенную оплату энергорынком.

После достройки станции Газпром завершит обязательную инвестиционную программу по ДПМ, включающую строительство около 9 гигаватт новых электростанций.

Энергокомпания ОГК-2, отвечающая за стройку, ожидала ввод второго энергоблока в Грозном в августе 2019 года.

Сейчас электроэнергетика РФ стоит на пороге нового инвестиционного цикла, который может стартовать в начале следующего года и предполагает конкурсы на модернизацию устаревающих энергомощностей ценой до 1,5 триллиона рублей. (Анастасия Лырчикова.Редактор Анастасия Тетеревлева)

Financial One

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