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Встречи

Генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский доложил главе Минэнерго России Александру Новаку об итогах учений энергетиков

Генеральный директор Россетей Павел Ливинский доложил главе Минэнерго России Александру Новаку об итогах учений энергетиков

21 декабря 2018, 16:45
Рубрика: Встречи
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Министр энергетики РФ, Председатель Совета директоров компании "Россети" Александр Новак, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и Генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский официально закрыли учения электросетевого холдинга, проходившие в разных регионах страны на протяжении трех месяцев с привлечением специалистов практически всех филиалов дочерних обществ.

"Президент России придает большое значение развитию инфраструктуры. В ходе пресс-конференции Владимир Владимирович отметил, что в нынешних условиях нужно учиться концентрировать ресурсы на основных направлениях. Такие учения, которые провели "Россети", как раз пример решения задачи повышения стабильности и устойчивости одной из ключевых инфраструктурных отраслей. Мы ожидаем, что по результатам учений более чем в два раза снизится число аварий и повысится скорость их ликвидации, рассчитываем на новый технологический уровень управления сетью, снижение издержек. Это значит, что у наших граждан будут лучшие условия жизни, а у наших предпринимателей лучшие условия для ведения бизнеса, что особенно важно в текущих экономических условиях", – отметил Игорь Щеголев.

В учениях группы "Россети" в начале ОЗП 2018 года приняло участие почти 23,5 тысячи специалистов, в их распоряжении находилось порядка 3,5 тысяч единиц спецтехники.

"В кратчайшие сроки реализован значительный комплекс мер по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей 30 регионов. Общий объем работ, проводившихся на объектах всех классов напряжения от 0,4 до 750 кВ, превосходит годовую ремонтную программу любой МРСК, и то, что их удалось провести в непростых условиях осенне-зимнего периода – это большая победа. Поздравляю с успешным окончанием учений!", – сказал Александр Новак.

За время практической отработки навыков взаимодействия энергетиков было отремонтировано почти 38 тысяч км воздушных линий электропередачи, для чего произведена замена более 21 тысячи опор и смонтировано 1 200 км самонесущего изолированного провода, выполнен ремонт 900 трансформаторных подстанций, расчищено более 26,5 тысяч гектар просек воздушных линий, а свыше 11,5 тысяч гектар расширено.

Для подготовки к цифровой трансформации электросетевой инфраструктуры в ходе учений было выверено более 81 тысячи энергообъектов группы "Россети" в цифровой модели электрических сетей (ГИС).

"Благодарю всех участников учений за проявленные профессиональные качества. Все поставленные задачи, достигнуты, устранено много "узких" мест в электросетях страны. Итогом наших мероприятий станет еще более уверенное прохождение всеми компаниями группы "Россети" отопительного сезона, что – и это главное – позитивно скажется на потребителях, которые смогут быть уверены, что свет и тепло у них будут в любую погоду. Поздравляю с окончанием учений и, конечно же, с нашим профессиональным праздником – Днем энергетика!", - отметил Павел Ливинский.

В результате реализованного в ходе учений комплекса мер значительно повысилась безопасность электроснабжения миллионов потребителей: в среднем аварийность в электросетях на территориях, где проходили учения, снижена на 30%, а время ликвидации технологических нарушений в случае их возникновения – на 40%.

Компания: ПАО "Россети"

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