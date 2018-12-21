Генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский доложил главе Минэнерго России Александру Новаку об итогах учений энергетиков

Министр энергетики РФ, Председатель Совета директоров компании "Россети" Александр Новак, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и Генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский официально закрыли учения электросетевого холдинга, проходившие в разных регионах страны на протяжении трех месяцев с привлечением специалистов практически всех филиалов дочерних обществ.

"Президент России придает большое значение развитию инфраструктуры. В ходе пресс-конференции Владимир Владимирович отметил, что в нынешних условиях нужно учиться концентрировать ресурсы на основных направлениях. Такие учения, которые провели "Россети", как раз пример решения задачи повышения стабильности и устойчивости одной из ключевых инфраструктурных отраслей. Мы ожидаем, что по результатам учений более чем в два раза снизится число аварий и повысится скорость их ликвидации, рассчитываем на новый технологический уровень управления сетью, снижение издержек. Это значит, что у наших граждан будут лучшие условия жизни, а у наших предпринимателей лучшие условия для ведения бизнеса, что особенно важно в текущих экономических условиях", – отметил Игорь Щеголев.

В учениях группы "Россети" в начале ОЗП 2018 года приняло участие почти 23,5 тысячи специалистов, в их распоряжении находилось порядка 3,5 тысяч единиц спецтехники.

"В кратчайшие сроки реализован значительный комплекс мер по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей 30 регионов. Общий объем работ, проводившихся на объектах всех классов напряжения от 0,4 до 750 кВ, превосходит годовую ремонтную программу любой МРСК, и то, что их удалось провести в непростых условиях осенне-зимнего периода – это большая победа. Поздравляю с успешным окончанием учений!", – сказал Александр Новак.

За время практической отработки навыков взаимодействия энергетиков было отремонтировано почти 38 тысяч км воздушных линий электропередачи, для чего произведена замена более 21 тысячи опор и смонтировано 1 200 км самонесущего изолированного провода, выполнен ремонт 900 трансформаторных подстанций, расчищено более 26,5 тысяч гектар просек воздушных линий, а свыше 11,5 тысяч гектар расширено.

Для подготовки к цифровой трансформации электросетевой инфраструктуры в ходе учений было выверено более 81 тысячи энергообъектов группы "Россети" в цифровой модели электрических сетей (ГИС).

"Благодарю всех участников учений за проявленные профессиональные качества. Все поставленные задачи, достигнуты, устранено много "узких" мест в электросетях страны. Итогом наших мероприятий станет еще более уверенное прохождение всеми компаниями группы "Россети" отопительного сезона, что – и это главное – позитивно скажется на потребителях, которые смогут быть уверены, что свет и тепло у них будут в любую погоду. Поздравляю с окончанием учений и, конечно же, с нашим профессиональным праздником – Днем энергетика!", - отметил Павел Ливинский.

В результате реализованного в ходе учений комплекса мер значительно повысилась безопасность электроснабжения миллионов потребителей: в среднем аварийность в электросетях на территориях, где проходили учения, снижена на 30%, а время ликвидации технологических нарушений в случае их возникновения – на 40%.