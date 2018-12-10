Сертификация контрольных кабелей.

На основании требований НП-071-2018,Приказа Ростехнадзора № 277 от 21.07.2017 проведена обязательная сертификация в системе оценки соответствия в области использования атомной энергии кабелей контрольных, огнестойких, не распространяющих горение, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, в том числе экранированных, марок: КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF, изготавливаемых ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" по ТУ 16.К71-339-2004 и получен сертификат соответствия № ОИАЭ.RU.067(ОС).00241 со сроком действия с 15.11.2018 по 14.11.2021, подтверждающий, что кабели соответствуют требованиями безопасности.