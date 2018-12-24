Системный оператор в пятый раз стал лауреатом премии "Время инноваций"

Проект Системного оператора в сфере цифровой энергетики "Разработка и внедрение системы мониторинга запасов устойчивости" удостоен Всероссийской премии "Время инноваций – 2018" в номинации "Технологическая инновация года".

Ежегодная премия "Время инноваций" основана фондом "Социальные проекты и программы" при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Премия вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в различных сферах.

Разработка системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) является одним из важнейших проектов Системного оператора по развитию автоматизированных систем диспетчерского управления и реальным шагом к цифровой трансформации электроэнергетики. При создании СМЗУ использовались самые современные на сегодняшний день достижения информационных технологий и возможности использования расчетных алгоритмов. СМЗУ представляет собой программно-технический комплекс (ПТК), позволяющий в режиме онлайн, с учетом текущей схемно-режимной ситуации в энергосистеме, определять значения максимально допустимых перетоков (МДП) активной мощности в заданных контролируемых сечениях в конкретный момент времени и представлять эту информацию диспетчерам. Таким образом, внедрение цифровой технологии СМЗУ дает возможность при управлении режимом работы энергосистемы более полно использовать пропускную способность сети при сохранении высокого уровня надежности функционирования энергосистемы.

Система разработана и введена в промышленную эксплуатацию в филиалах АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада, ОДУ Юга, ОДУ Сибири и Кольское РДУ. Ведутся работы по созданию и внедрению СМЗУ в ОДУ Урала, ОДУ Востока, ОДУ Центра и Средней Волги, в Тюменском и Черноморском РДУ.

Системный оператор становится лауреатом премии "Время инноваций" уже пятый год подряд. В 2014 году премии был удостоен проект "Контактный центр системы "Одного окна" (номинация "Лучший проект по стимулированию и развитию инновационной деятельности"), в 2015 году – "Релейная защита "мертвой зоны" распределительных устройств объектов электроэнергетики" (номинация "Продукт года"), в 2016-м – "Разработка и внедрение централизованной системы противоаварийной автоматики третьего поколения" (номинация "Проект года"), в 2017 году – проект "Энергоснабжающая самобалансирующая организация как эффективный способ снижения затрат на электроэнергию" (номинация "Технологическая инновация года").