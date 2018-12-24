В Аргуне на 6 процентов снижены потери электроэнергии в сетях

В результате анализа показателей баланса электроэнергии за ноябрь 2018 года АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") определены городские и районные электрические сети с самыми высокими и низкими потерями электроэнергии в сетях.

Лидерами по наименьшим потерям в сетях оказались Аргунские городские электрические сети (АГЭС) Общества – 25,30%, что ниже плановых на 6%. Примечательно, что такое снижение уровня потерь электроэнергии в зоне ответственности АГЭС зафиксировано впервые, ранее они входили лишь в пятерку лучших.

За ними следуют Ачхой-Мартановские районные электрические сети – проделанная энергетиками работа и технические мероприятия позволили снизить потери электроэнергии до 26,32 %, что почти на 4% ниже установленного плана.

Замыкают тройку районных электросетей с наименьшими потерями Наурские РЭС – здесь они составили 27,49 %, что почти на 2% меньше плановых показателей.

А вот в список со сверхнормативными потерями электроэнергии на этот раз вошли Шалинские, Грозненские районные электросети и Гудермесские городские электросети.

Немного иная ситуация обозначилась по итогам 11 месяцев 2018 года. Согласно показателям баланса электроэнергии по АО "Чеченэнерго" за этот период перевыполнение плановых показателей отмечено в Наурских (24,82 %), Ачхой-Мартановских (25,27 %) и Итум-Калинских (27,17 %) районных электрических сетях. Самые высокий уровень потерь электроэнергии – в сетях Курчалоевских, Шалинских РЭС и Гудермесских городских электрических сетей.

Ситуация в зоне ответственности подразделений энергокомпании, где показатели потерь выше плановых, взята на особый контроль. Так, в ноябре т.г., согласно поручению руководителя оперштаба Адама Делимханова, было сформировано пять рабочих групп, которые возглавил руководящий состав энергокомпании. Они были задействованы в рейдовых мероприятиях в Шалинском, Грозненском, Надтеречном районах и г. Грозном и Гудермесе. На месте комиссия детально проверила все организации и домовладения, где отмечались высокие потери. Все это позволило поставить соответствующие задачи и дать указания начальникам РЭС/ГЭС, направленные на снижение потерь электроэнергии в сетях до конца текущего года, выполнение плановых показателей.

