Группа "Россети" приобрела Ижевские электрические сети

Группа "Россети" в лице филиала МРСК Центра и Приволжья - "Удмуртэнерго", работающего в Удмуртской Республике, в рамках продолжающейся консолидации электросетевых активов, приобрела первую часть имущественного комплекса АО "Ижевские электрические сети".

Подписи под договором купли-продажи поставили заместитель генерального директора МРСК Центра и Приволжья - директор "Удмуртэнерго" Андрей Малышев и генеральный директор АО "Ижевские электрические сети" Сергей Лысенко.

Советы директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" и АО "ИЭС" одобрили проведение сделки, важным условием которой является прием на работу всего персонала приобретаемой компании с сохранением штатной численности и заработной платы. Соглашение вступает в силу 1 января 2019 года.

Агентом сделки выступила Инвестиционная компания "ВЭБ Капитал" - 100%-е дочернее общество Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". "ВЭБ Капитал" имеет значительный опыт взаимодействия с компаниями группы "Россети", включая, к примеру, реализацию непрофильного имущества МРСК Волги, МРСК Северного Кавказа и "Янтарьэнерго".

"Осуществленная сделка выгодна всем: "Россети" приобретают актив в хорошем техническом и финансовом состоянии, регион обеспечивает поступление дополнительных средств в бюджет, потребители, подключенные к Ижевским электрическим сетям, получают от федеральной компании гарантии бесперебойной подачи электроэнергии при любых метеоусловиях, что обеспечивается, в том числе, за счет эффекта масштаба холдинга", - заявил Игорь Маковский, генеральный директор МРСК Центра, выполняющей в настоящий момент функции единоличного исполнительного органа МРСК Центра и Приволжья.

Консолидация электросетевых активов группой "Россети" позволяет реализовывать доказавшую свою высокую эффективность единую техническую политику на территории всех регионов присутствия энергохолдинга, что позитивно сказывается на качестве и надежности электроснабжения потребителей, а также доступности услуг входящих в него электросетевых компаний.

После завершения необходимых корпоративных процедур, все приобретенные сетевые энергообъекты будут включены в программу цифровой трансформации группы "Россети", утвержденную Советом директоров компании.

К приобретению второй части имущественного комплекса АО "Ижевские электрические сети" группа "Россети" планирует приступить в 2019 году.

Компания "Российские сети" ("Россети") – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2017 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 748,2 млрд кВт∙ч. Численность персонала группы компаний "Россети" - 228 тыс. человек. Имущественный комплекс компании "Россети" включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.