Завершилась плановая ремонтная кампания Сургутской ГРЭС-2

В рамках ремонтной кампании на Сургутской ГРЭС-2 был выполнен капитальный ремонт энергоблока №3 ПСУ-810 МВт, который продолжался более 90 суток. В ходе ремонта исправлены все дефекты трубопроводов. Кроме того, на энергоблоке №3 была проведена уникальная операция по балансировке ротора-генератора на балансировочном станке, связанная с разноской грузов для уменьшения вибрации ротора при работе.

В 2018 году на Сургутской ГРЭС-2 выполнили средний ремонт энергоблока №1 ПСУ- 810 МВт, а также 4 текущих ремонта энергоблоков №4, 2,5,6.

Одним из важнейших ремонтов 2018 года, стала капитальная инспекция энергоблока №7 ПГУ – 400 МВт. Ремонтный персонал Сургутской ГРЭС-2 закрепил опыт полученный в прошлом году в ходе работ по капинспекции идентичного энергоблока - №8 ПГУ - 400 МВт

Кроме того, в 2018 году, в филиале был проведен ремонт общестанционного оборудования согласно утвержденным графикам, техническое обслуживание двигателей, ревизия насосного парка, трубопроводной арматуры, замена смазок, проверка центровок

В 2018 году продолжилась реализация программы ремонта мостов-путепроводов. Был выполнен ремонт моста через шлюз-регулятор. Это сняло все ограничения по грузоподъемности и продлило срок его службы. На 2019 год намечен ремонт еще одного моста: через подводящий канал.

"Энергетика и промышленность России"