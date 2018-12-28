Андрей Черезов: "На вторых блоках Таврической и Балаклавской ТЭС начались пусконаладочные работы"

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел выездное совещание по строительству Таврической и Балаклавской ТЭС, объектов схем выдачи мощности и газопроводов-отводов. В мероприятии приняли участие представители Минэкономразвития России, Ростехнадзора, исполнительных органов власти Республики Крым и Севастополя, АО "СО ЕЭС", АО "Техническая инспекция ЕЭС", ООО "ВО "Технопромэкспорт", ГУП РК "Крымэнерго", ГУП РК "Черноморнефтегаз".

В ходе своего выступления Андрей Черезов отметил, что основная задача – получение заключения о соответствии и разрешения на ввод в эксплуатацию энергоблоков первой очереди, а также проведение аттестации генерирующего оборудования и завершение работ по схемам выдачи мощности.

"Ранее выданные замечания Ростехнадзора устранены, в настоящее время представителями Ростехнадзора проводится итоговая проверка энергоблоков первой очереди Таврической и Балаклавской ТЭС" - подчеркнул заместитель Министра.

Кроме того, Андрей Черезов рассказал о ходе выполнения пусконаладочных работ на второй очереди крымских энергообъектов.

"В рамках пусконаладочных работ на объектах второй очереди осуществлены паровые продувки, начаты работы по проведению серии пробных нагружений блоков с выходом на комплексное опробование", - добавил заместитель Министра.