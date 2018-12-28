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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

В разделе Подкомитета РНК СИГРЭ по тематическому направлению B3 доступна новая информация

В разделе Подкомитета РНК СИГРЭ по тематическому направлению B3 доступна новая информация

29 декабря 2018, 15:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ

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Подкомитет Российского национального комитета СИГРЭ по тематическому направлению B3 "Подстанции и электроустановки" создан решением Технического комитета РНК СИГРЭ и действует на основании Типового положения о подкомитете РНК СИГРЭ по тематическому направлению (приложение 1 к Положению об организации деятельности подкомитетов РНК СИГРЭ по тематическим направлениям, утвержденному решением Президиума РНК СИГРЭ от 25.04.2014 № 3/8).

В разделе Подкомитета B3 РНК СИГРЭ "Подстанции" доступна актуальная информация по направлениям исследований Подкомитета, его организационной структуре, новостям и результатам деятельности.

Новые материалы:

Статья Воденникова Д.А., Жилкиной Ю.В. к.э.н. "О мировых тенденциях развития электроэнергетики", в журнале "Электрические станции" №12, 2018. Со статьей можно ознакомиться по ссылке.

Компания: РНК СИГРЭ

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