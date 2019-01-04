Двухлетняя реконструкция спорткомплекса "Олимпийский" в Москве начинается с 1 января

Стадион спортивного комплекса "Олимпийский" на проспекте Мира в Москве 1 января будет закрыт на реконструкцию, которая продлится два года. При этом бассейн будет работать до лета, после чего также закроется на ремонт.

"Стадион закрывается 1 января, бассейн будет работать до лета. "Елки" в бассейне продолжатся до 13 января 2019 года включительно", - сообщили ТАСС в пресс-службе спорткомплекса.

"Олимпийский", построенный к XXII Московским Олимпийским играм 1980 года, состоит из двух основных зданий - стадиона и плавательного бассейна. После реконструкции он будет включать оздоровительно-реабилитационный комплекс, плавательный и прыжковый бассейны, гимнастические залы, аквапарк, центр экстремального спорта, крытый каток, теннисные корты, концертный зал, центр выставок и конференций, многозальный кинотеатр с возможностями просмотра в 3D- и 5D-форматах, детский развлекательный центр, спа- и фитнес-зоны, кафе, рестораны и парковку на 5 тыс. машино-мест.

Все существующие спортивные объекты будут реконструированы и сохранят свое функциональное назначение. Площадь комплекса составляет 213 тыс. кв. м. Он расположен на земельном участке общей площадью 167 тыс. кв. м.



Новые владельцы

Новые собственники спорткомплекса "Олимпийский" - владельцы группы компаний "Киевская площадь" бизнесмены Год Нисанов и Зарах Илиев, приобрели его в декабре 2017 года у группы компаний "Альянс", президентом которой является Муса Бажаев. Сумма сделки не разглашается. Однако известно, что в 2014 году власти Москвы продали 64% акций спорткомплекса за 4,67 млрд рублей компании "Нефтегазпрод", связанной с Бажаевым. ГК "Киевская площадь" намерена вложить в развитие спорткомплекса до $400 млн.

Проект реконструкции "Олимпийского" разработало архитектурное бюро "Киевской площади" совместно с компанией APA. Обновление спортивного кластера "Олимпийского" предусматривает установку современных систем очистки воды и реконструкцию плавательного и прыжкового бассейнов. Зоны бассейнов также предполагается оснастить большими плазменными экранами, на которых будут транслироваться соревнования. Также "Киевская площадь" намерена провести полную реконструкцию хоккейного и футбольного полей.

Проект реконструкции концертного комплекса предусматривает появление многофункционального зала-трансформера с новой акустической системой, рассчитанного на выступление исполнителей и коллективов всех музыкальных жанров. Также в комплексе появится центр выставок и конференций для проведения бизнес-мероприятий.



Проведение концертов

Помимо площадки для спортивных мероприятий, спорткомплекс "Олимпийский" - одна из главных концертных площадок страны. На центральной арене выступали Pink Floyd и Depeche Mode, группа "Кино" и Алла Пугачева, Rammstein и Green Day, Бейонсе и Леди Гага, Sting и Пол Маккартни, Aerosmith и Pink, Рианна и Кайли Миноуг, Muse и Guns N' Roses, Шакира, Scorpions, A-ha, Джастин Тимберлейк и многие другие исполнители.

"Олимпийский" был площадкой для крупных музыкальных премий, в том числе премии "МУЗ-ТВ", "Песни года", "Рождественских встреч с Аллой Пугачевой", "Дискотеки 80-х", Big Love Show. В 2009 году комплекс принимал музыкальный конкурс "Евровидение". Последним в "Олимпийском" 25 декабря 2018 года прошел сольный концерт Филиппа Киркорова.



ТАСС