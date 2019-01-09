Энергетики АО "Чеченэнерго" восстановили электроснабжение почти всех потребителей Чеченской Республики

9 января 2019 г. в 12.36 мск в зоне ответственности управляемого Общества "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") действием защиты отключился трансформатор Т-1 на подстанции 110 кВ "Северная". Максимально оперативно в 12.42 мск большая часть потребителей была запитана по резервным схемам, в 13.09 мск - еще одна часть.

Остаются обесточены 57 трансформаторных подстанций, отключенная мощность – 1,5 МВт. В результате временно прекращено электроснабжение небольшой части потребителей г. Грозного.

В настоящее время специалисты "Чеченэнерго" обследуют оборудование питающего центра с целью выяснения причины отключения и делают все возможное для скорейшей подачи электроснабжения для всех потребителей.