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Происшествия

Энергетики АО "Чеченэнерго" восстановили электроснабжение почти всех потребителей Чеченской Республики

Энергетики АО Чеченэнерго восстановили электроснабжение почти всех потребителей Чеченской Республики

9 января 2019, 14:15
Рубрика: Происшествия
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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9 января 2019 г. в 12.36 мск в зоне ответственности управляемого Общества "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") действием защиты отключился трансформатор Т-1 на подстанции 110 кВ "Северная". Максимально оперативно в 12.42 мск большая часть потребителей была запитана по резервным схемам, в 13.09 мск - еще одна часть.

Остаются обесточены 57 трансформаторных подстанций, отключенная мощность – 1,5 МВт. В результате временно прекращено электроснабжение небольшой части потребителей г. Грозного.

В настоящее время специалисты "Чеченэнерго" обследуют оборудование питающего центра с целью выяснения причины отключения и делают все возможное для скорейшей подачи электроснабжения для всех потребителей.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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