Крупнейший в СКФО гипермаркет за 1 млрд руб планируют ввести в строй в Назрани в марте

Строительство самого крупного в Северо-Кавказском федеральном округе гипермаркета, включающего в себя торгово-развлекательный и торгово-производственный комплексы, завершится в Назрани (Ингушетия) в марте этого года, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе мэрии города.

"В Назрани при поддержке республиканских властей в марте 2019 года введут в эксплуатацию один из крупнейших в СКФО торгово-развлекательный и производственный комплекс "Строймаркет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ТРЦ будет предусмотрено собственное производство окон, дверей, гипсокартона и других материалов. В комплексе также разместятся магазины бытовой техники и продуктов питания, развлекательные площадки для детей, фуд-корты и кинотеатр. Торговая база будет специализироваться на продаже отделочных и кровельных стройматериалов.

Кроме того принято решение открыть на базе центра филиалы крупнейших сетевых магазинов - "Лента" и "Магнит".

Проект реализует известная в регионе компания ООО "Строймаркет ", специализирующаяся на оптовой торговле лесоматериалами, санитарно-техническим оборудованием, изготовлении пластмассовых изделий.

Объект построен из быстровозводимых каркасных металлических конструкций, что в свою очередь является современным, экономичным и выгодным решением. Проект включает в себя два комплекса - торгово-развлекательный и торгово-производственный.

Компании выделен участок для строительства ТРЦ общей площадью почти 32,3 тыс. кв. м: 17,3 тыс. кв. м займет здание торгового центра, 15 тыс. кв. м - парковка. В возведение торгово-развлекательного центра руководством комплекса вложены собственные средства и привлеченный в "Сбербанке" кредит. Общий объём вложений составляет 950 млн рублей.

Interfax