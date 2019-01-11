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Законотворчество (постановления)

Утвержден национальный стандарт по автоматическому ограничению снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности

Утвержден национальный стандарт по автоматическому ограничению снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности

11 января 2019, 14:15
Рубрика: Законотворчество
Метки: РОССТАНДАРТ, СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58335‑2018 "Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое ограничение снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности. Нормы и требования".

Национальный стандарт ГОСТ Р 58335‑2018 утвержден приказом Росстандарта от 28 декабря 2018 года № 1181‑ст. Документ разработан АО "СО ЕЭС" по Программе национальной стандартизации в рамках деятельности подкомитета ПК-1 "Электроэнергетические системы" технического комитета по стандартизации ТК 016 "Электроэнергетика".

ГОСТ Р 58335‑2018 устанавливает требования к составу и структуре системы автоматического ограничение снижения частоты (АОСЧ), логике действия и настройке устройств, реализующих функции АОСЧ, определению видов, объемов и мест реализации управляющих воздействий этих устройств, а также требования к подготовке, выдаче и контролю выполнения заданий на настройку устройств, реализующих функции АОСЧ.

Национальный стандарт предназначен для применения проектными и другими организациями, осуществляющими разработку проектной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов электроэнергетики, энергопринимающих установок потребителей электрической энергии и их технологическое присоединение к электрическим сетям, а также создание (модернизацию) устройств и комплексов противоаварийной автоматики.

Требования ГОСТ Р 58335–2018 будут применяться вместе с требованиями ссылочных стандартов ГОСТ Р 55105‑2012 "Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования" и ГОСТ Р 55438‑2013 "Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования".

Стандарт ГОСТ Р 58335‑2018 вводится в действие с 1 марта 2019 года. Официальный текст стандарта будет доступен для ознакомления после издания на сайте Росстандарта, его также можно заказать в интернет-магазине ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ".

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