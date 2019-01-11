Утвержден национальный стандарт по автоматическому ограничению снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58335‑2018 "Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое ограничение снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности. Нормы и требования".

Национальный стандарт ГОСТ Р 58335‑2018 утвержден приказом Росстандарта от 28 декабря 2018 года № 1181‑ст. Документ разработан АО "СО ЕЭС" по Программе национальной стандартизации в рамках деятельности подкомитета ПК-1 "Электроэнергетические системы" технического комитета по стандартизации ТК 016 "Электроэнергетика".

ГОСТ Р 58335‑2018 устанавливает требования к составу и структуре системы автоматического ограничение снижения частоты (АОСЧ), логике действия и настройке устройств, реализующих функции АОСЧ, определению видов, объемов и мест реализации управляющих воздействий этих устройств, а также требования к подготовке, выдаче и контролю выполнения заданий на настройку устройств, реализующих функции АОСЧ.

Национальный стандарт предназначен для применения проектными и другими организациями, осуществляющими разработку проектной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов электроэнергетики, энергопринимающих установок потребителей электрической энергии и их технологическое присоединение к электрическим сетям, а также создание (модернизацию) устройств и комплексов противоаварийной автоматики.

Требования ГОСТ Р 58335–2018 будут применяться вместе с требованиями ссылочных стандартов ГОСТ Р 55105‑2012 "Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования" и ГОСТ Р 55438‑2013 "Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования".

Стандарт ГОСТ Р 58335‑2018 вводится в действие с 1 марта 2019 года. Официальный текст стандарта будет доступен для ознакомления после издания на сайте Росстандарта, его также можно заказать в интернет-магазине ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ".