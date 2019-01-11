Александр Новак провел заседание Попечительского совета МЭИ

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел заседание Попечительского совета Московского энергетического института.

Министр рассказал об итогах электроэнергетической отрасли в 2018 году и предстоящих задачах.

"По итогам прошлого года мы впервые за последние годы увидели увеличение объемов потребления электроэнергии более, чем на 1%. Прирост потребления электроэнергии составил 1.6%. Общая выработка достигла 1 трлн 93 млрд киловатт-часов. Это позитивная тенденция", - отметил Александр Новак.

Перед заседанием глава Минэнерго осмотрел кафедры, технику, лаборатории института, а также пообщался со студентами.