Более 4 млрд рублей выделили на строительство и реконструкцию аэропорта в Благовещенске

Более 4 млрд рублей выделено на строительство и реконструкцию аэропортового комплекса Игнатьево в Благовещенске, административном центре Амурской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минтранса РФ по итогам встречи главы министерства Евгения Дитриха и губернатора региона Василия Орлова.

Ранее сообщалось, что работы по модернизации 13 нуждающихся в реконструкции аэропортов на Дальнем Востоке планируется начать в 2019 году. В августе 2018 года министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что министерство предложило включить в магистральный план развития инфраструктуры реконструкцию и строительство более 30 аэропортов на Дальнем Востоке до 2025 года. По его данным, в 2019 коду работы начнутся в ряде городов и поселков, среди которых аэропорты Чокурдах (Якутия), Среднеколымск (Якутия), Тикси (Якутия), Сокол (Магаданская область), Новый (Хабаровск) и Игнатьево (Благовещенск).

"На встрече был поднят вопрос строительства и реконструкции аэропортового комплекса Игнатьево, который внесен в перечень объектов и мероприятий федеральных проектов, включенных в транспортную часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. На реализацию данного объекта предусмотрено финансирование в размере более 4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Реконструкция аэродромного комплекса предусматривает, в частности, строительство второй взлетно-посадочной полосы (ВПП) с искусственным покрытием, комплекса зданий и сооружений в аэропорту, финансирование будет поступать из федерального бюджета. Действующая ВПП и перрон имеют высокую степень дефектности, система светосигнального оборудования аэродрома физически и морально устарела. Новая полоса позволит принимать в международном аэропорту федерального значения Игнатьево современные воздушные суда, что существенно улучшит транспортную доступность региона.

ТАСС