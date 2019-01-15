Утверждена программа технического обслуживания и ремонта "Архэнерго" на 2019 год

Основные направления программы технического обслуживания и ремонта филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (входит в группу компаний "Россети") - капитальный ремонт линий электропередачи, трансформаторных подстанций, замена опор и провода, опорно-стержневой изоляции, расчистка трасс от древесно-кустарниковой растительности. Выполненные работы позволяют значительно снизить аварийность в электросетях.

Программа формируется в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и на основании тщательного анализа аварийности. Приоритет отдается оборудованию, отслужившему нормативный срок, и линиям, в ходе обходов и осмотров которых были обнаружены дефекты.



Финансовый объем программы "Архэнерго" на 2019 год составляет 697 млн. рублей. Большую часть работ (76%) энергетики выполнят хозспособом — без привлечения подрядных организаций, что обеспечит экономию средств, своевременную и качественную реализацию намеченных мероприятий. Подрядчики будут привлекаться в основном к расчистке трасс ЛЭП и к отдельным видам работ на высоковольтном оборудовании.



В течение года планируется выполнить ремонт 1143,46 км воздушных линий электропередачи всех классов напряжения, 176 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. Планируется замена 6243 опор ЛЭП, ремонт 279 выключателей 6-110 кВ на подстанциях.



Кроме того, энергетики планируют расчистить от кустарников 2178 га трасс линий электропередачи. Учитывая, что большая часть ЛЭП "Архэнерго" проходит именно по лесистой местности, этой работе уделяется особое внимание. Расчистка будет выполняться как ручным, так и механизированным способом (при помощи мульчеров и бульдозеров).



Основной объем ремонтных работ на оборудовании электросетей будет производиться в 2-3 кварталах 2019 года. Это позволит энергетикам заблаговременно подготовиться к осенне-зимнему периоду. В целом, обновление изношенного оборудования и его ремонт призваны сделать энергосистему более надежной и устойчивой к любым погодным условиям.