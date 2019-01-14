ООО "Башкирэнерго" за 2018 год снизило энергопотери

По итогам 2018 года потери электроэнергии ООО "Башкирэнерго" (дочернее предприятие АО "БЭСК", входящего в группу компаний АФК "Система") составили 1854 млн. кВтч или 8,23% к поступлению в сеть, что ниже уровня 2017 года на 0,18 п.п.

Произошло снижение потерь электроэнергии и в абсолютном выражении, на 9 млн. кВтч при том, что прирост поступления электроэнергии в сеть ООО "Башкирэнерго" к прошлому году составил 360 млн. кВтч или 1,6 %. Отпуск из сети увеличился на 369 млн. кВтч, составив 20 657 млн. кВтч против 20 288 млн. кВтч за 2017 год.



Снижению энергопотерь способствовала эффективная реализация инвестиционной политики предприятия, прежде всего – мероприятий по дальнейшему развитию в сетях ООО "Башкирэнерго" автоматизированной системы учета потребляемой электроэнергии (АСКУЭ), а также ряд специальных организационных и технических мероприятий, направленных на оптимизацию потерь в электросетевом комплексе региона. В их числе – своевременная реконструкция и ремонт энергообъектов, выявление персоналом районов электрических сетей производственных отделений ООО "Башкирэнерго" фактов бездоговорного и безучетного потребления и многое другое.