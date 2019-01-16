ФСК ЕЭС в 2019 году расчистит более 10 тыс. гектаров просек линий электропередачи на Дальнем Востоке

Работы будут проведены в рамках программы технического обслуживания и ремонта магистральных электрических сетей Дальнего Востока. Также запланирован комплекс мероприятий по модернизации оборудования подстанций и магистральных ЛЭП. Объем финансирования ремонтной кампании в 2019 году составит 1,5 млрд рублей.

Выполнение ремонтов позволит повысить надежность электроснабжения потребителей Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, Еврейской АО и районов Республики Саха (Якутия), на территории которых расположены объекты ФСК ЕЭС.

Основной объем работ планируется провести на линиях электропередачи. В течение года будут заменены свыше 4,6 тыс. изоляторов, будет проведен ремонт/замена 770 фундаментов опор ЛЭП, установлены 6,3 тыс. птицезащитных устройств. Из них более 4 тыс. устройств будут смонтированы на воздушных линиях ФСК ЕЭС в Амурской области – основной зоне обитания дальневосточного аиста, включенного в Красную книгу Международного союза охраны природы.

Для снижения риска возгораний и распространения низовых пожаров планируется расчистить более 10 тыс. гектаров просек ЛЭП. В программу включены трассы 45 воздушных линий, обследованных в 2018 году с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Будет обновлено оборудование крупных питающих центров региона – отремонтированы семь силовых автотрансформаторов и реакторов, 83 выключателя и 304 разъединителя. В том числе работы будут произведены на подстанции 500 кВ "Амурская", участвующей в выдаче мощности Зейской и Бурейской ГЭС российским потребителям и на экспорт в Китай, а также на узловых объектах "БАМовского транзита" – подстанциях 220 кВ "Тында", "Февральск", "Призейская", "Ургал".

