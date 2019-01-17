"Подготовка кадров - ключевой фактор успешной реализации стратегии цифровой трансформации в электроэнергетике" - Игорь Маковский

Генеральный директор МРСК Центра - управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский встретился с ректором Ивановского государственного энергетического университета Сергеем Тарарыкиным. Стороны обсудили перспективы сотрудничества компании и вуза.

Руководитель вуза ознакомил главу МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья с научной базой, лабораториями и исследовательскими центрами учебного заведения. В частности, он рассказал ему о планах по созданию в ИГЭУ учебного полигона "Цифровая подстанция", который позволит проводить исследование вариантов организации цифровых ПС, тестирование и отладку устройств и инновационного оборудования, разработку новых технических решений, поверку цифровых трансформаторов тока и напряжения. " ИГЭУ обладает всеми необходимыми возможностями и ресурсами для подготовки специалистов высокого уровня электросетевого комплекса, а также реализации научных проектов в сфере цифровизации", - подчеркнул Сергей Тарарыкин.

Игорь Маковский высоко оценил перспективы данного проекта, подтвердив заинтересованность компании в перспективных кадрах и подчеркнул готовность применять разработки университета на электросетевых объектах МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья.

"Подготовка кадров - это ключевой фактор успешной реализации стратегии цифровой трансформации в электроэнергетике, - отметил Игорь Маковский, - Важно уже на этапе обучения знакомить студентов с цифровыми технологиями, интеллектуальными приборами и автоматическими процессами в условиях быстрой смены информационных систем и каналов связи. Так мы сможем воспитать новое поколение высококвалифицированных специалистов, которые вольются в процесс цифровизации электросетей".

Напомним, что с середины 2018 года в рамках сотрудничества с ИГЭУ в филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго" уже ведется работа по опытной эксплуатации цифрового трансформатора тока и напряжения 6 кВ, который был разработан в вузе. Испытания проходят на базе подстанции 110/35/6 кВ "Ивановская-2".

В настоящее время в университете обучается более 5 тысяч студентов. В вузе 9 факультетов, 39 кафедр, а также 14 научно-образовательных центров. Сотрудничество Ивановского государственного энергетического университета с МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья длится много лет. В настоящее время в компаниях работает свыше 1300 выпускников вуза. Ежегодно на производственных площадках филиалов компаний организуется производственная и преддипломная практики для студентов ИГЭУ, ведется работа студенческих отрядов, реализуется профориентационная программа по целевому приему в вуз, проводится стажировка преподавателей и актуализация обучающих программ университета.