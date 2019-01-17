Специалисты Кубаньэнерго выявили факты хищения электроэнергии на 1 млн руб. в ленинградском энергорайоне

В 2018 году на территории обслуживания Ленинградского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу компаний "Россети") зафиксировано 16 фактов хищения энергооборудования. Ущерб, нанесенный компании расхитителями, составил порядка 1,3 млн рублей.

Как показала практика, хищение происходит на объектах, утративших свою хозяйственную деятельность (животноводческие фермы, полеводческие бригады), где зачастую отсутствует охрана.

В 2018 году в результате мер, предпринимаемых отделом безопасности Ленинградских электросетей совместно со следственными органами ОМВД РФ, по каждому факту посягательства на имущество энергокомпании возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ "Кража". Проводятся расследования: на рассмотрении в правоохранительных органах находится 16 заявлений, 4 эпизода раскрыты практически по горячим следам.

Так, в Щербиновском районе раскрыта кража товарно-материальных ценностей из Лиманского сетевого участка Щербиновского РЭС на сумму более 100 тыс. рублей. Был задержан житель района, который в ходе следствия дал признательные показания. Щербиновским районным судом расхититель осужден по ч.2 ст. 158 УК РФ к 3,2 годам лишения свободы с содержанием в исправительной колонии строгого режима.

В Кущевском районе злоумышленник при помощи подручных средств разбил 25 опор для извлечения черного металла, похищено 81,5 кг арматуры. В результате проведения первичных мероприятий по розыску имущества и лиц, причастных к краже, был задержан житель Кущевского района, который дал признательные показания и был осужден судом по п. "а" ч.2 ст.158 УК РФ к 1,6 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года.

Как отмечает директор Ленинградского филиала Роман Шеблаков, вмешательство в работу электрооборудования приводит к нарушению стабильного энергоснабжения потребителей и является не просто воровством, а правонарушением, подрывающим энергетическую безопасность региона. "Энергетики вынуждены изыскивать финансовые средства на восстановление энергообъектов, отвлекать человеческие и технические ресурсы в ущерб проведения запланированных работ, направленных на обеспечение надежного энергоснабжения своих потребителей", – подчеркивает Р.Шеблаков.

Кубаньэнерго предупреждает: хищение оборудования с энергообъектов – прямая угроза надежному и бесперебойному электроснабжению потребителей.

В сетевой компании действует бесплатная круглосуточная горячая линия ПАО "Кубаньэнерго" 8-800-100-15-52, куда можно сообщить о подозрительных лицах вблизи ЛЭП и подстанций, кражах, повреждениях энергооборудования и других фактах незаконных действий на энергообъектах.