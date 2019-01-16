В 2018 году "Ленэнерго" выявило более 8300 случаев хищения электроэнергии на общую сумму почти 900 млн рублей

ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") подвело итоги работы за 2018 год по борьбе с энерговоровством: специалисты компании выявили 8353 случая незаконного потребления электроэнергии. Общая сумма "украденной" электроэнергии составила 871,2 млн руб.

Электросетевая компания ведет системную работу по борьбе с энерговоровством – специалисты регулярно проводят плановые и внеплановые проверки приборов учета электроэнергии и соблюдения условий действующих договоров энергоснабжения, а также оперативно реагируют на сигналы о случаях хищения, поступающие от жителей, смежных организаций и представителей правоохранительных органов. По итогам таких проверок в период с января по декабрь 2018 года энергетики выявили 849 случаев безучетного потребления электроэнергии и 7504 факта потребления в отсутствие действующего договора. Проверки проводились как на территории Санкт-Петербурга, так и в Ленобласти.

Объем выявленного безучетного потребления за год составил 24 938 тыс. кВт⋅ч, что в денежном эквиваленте – более 97,1 млн рублей. Объем электроэнергии, потребленной при самовольном подключении к электрическим сетям или без оформленного надлежащим образом договора энергопотребления, составил 120 754 тыс. кВт⋅ч на общую сумму 774,1 млн руб. Напомним, что объем неучтенного потребления электроэнергии в соответствии с действующим законодательством РФ определяется исходя из максимально возможного потребления по таким обнаруженным подключениям. Сумма нанесенного ущерба взыскивается "Ленэнерго" с владельцев объектов.

Хищение электроэнергии в распределительных сетях – одна из важнейших проблем сетевых компаний. Позиция "Ленэнерго" по вопросу бездоговорного потребления однозначна. Это потери электроэнергии, которые, в конечном счете, "ложатся на плечи" всех участников рынка. Потребление электроэнергии без соответствующих договоров – неконтролируемая нагрузка на сеть, которая становится причиной существенного снижения надежности электроснабжения потребителей. Кроме того, самовольное присоединение в большинстве случаев выполняется с грубейшими нарушениями техники безопасности и с риском для здоровья и жизни.

О фактах хищения электроэнергии всегда можно сообщить по телефону call-центра "Ленэнерго" 8 (800)-700-14-71, а также с помощью формы обратной связи на сайте компании.