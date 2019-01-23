В АО "Севкавказэнерго" подвели производственные итоги 2018 года

В АО "Севкавказэнерго" (входит в ГК "Россети") прошло заседание балансовой комиссии, на котором были рассмотрены показатели работы гарантпоставщика за декабрь и подведены итоги работы компании в 2018 году. В ходе совещания исполняющий обязанности управляющего директора АО "Севкавказэнерго" Андрей Ерешкин отметил, что в последнем месяце прошлого года коллектив предприятия выполнил план по сбору денежных средств на 96 %. По итогам 2018 года данный показатель составил 88,7 %. В денежном эквиваленте собираемость платежей выросла более чем на 250 млн рублей.

Руководитель энергосбытовой компании акцентировал внимание присутствующих на острой необходимости улучшения сборов за электроэнергию по всем группам потребителей. "Особое внимание в наступившем году следует уделить работе с исполнителями коммунальных услуг. Многократные встречи с представителями данной категории потребителей ни к чему не привели, а долги управляющих компаний продолжают расти. Нам не остается ничего иного, кроме как взыскивать задолженность за оказанные нами услуги в судебном порядке", - отметил Андрей Ерешкин. По итогам ушедшего года организации - исполнители коммунальных услуг в многоквартирных домах недоплатили АО "Севкавказэнерго" порядка 160 млн рублей при уровне платежей 29,2 %.



В декабре 2018 года коллективу компании удалось достичь отличных результатов в работе с населением республики (уровень оплаты 122,8 %), а также потребителями, финансируемыми из местного (128,4 %) и федерального бюджета (112,6 %). Перевыполнения плана по основным производственным показателям в отчетном месяце добились коллективы Моздокского городского и Алагирского, Октябрьского, Кировского и Архонского районных энергосбытовых отделений.