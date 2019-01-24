Генеральный директор ПАО "МРСК Центра" - управляющей организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" встретился с коллективом тверского филиала компании

В ходе производственного совещания, которое состоялось сегодня, 23 января в Твери, глава компании обсудил с тверскими энергетиками вопросы, касающиеся будущего развития электросетевого комплекса Тверьэнерго.

Генеральный директор начал диалог с работниками, отметив успешные итоги учений по организации и отработке взаимодействия в период массовых нарушений в работе электросетевого комплекса Тверской области: "Нам удалось выполнить колоссальный объем работ и достичь значительных результатов. Так, в сопоставимых условиях в сравнении с прошлым годом аварийность в электрических сетях региона сократилась в 10 раз".

Вместе с тем Игорь Маковский обратил внимание, что несмотря на большой задел, работы по наведению порядка в электросетевом комплексе Тверьэнерго предстоит много, и поручил в короткие сроки провести полную реновацию производственных процессов. В частности, добиться нормативного уровня потерь в сетях филиала, максимально контролировать издержки и операционные затраты, вести строгий контроль производительности труда, изменить топологию сети, исключив незагруженные линии электропередачи.

"Я беру под личный контроль перезагрузку тверского филиала компании и рассчитываю на ваше активное участие в процессе обновления Тверьэнерго", - подчеркнул он.