Пять случаев повреждений ЛЭП сторонними лицами зафиксировано в краснодарском энергорайоне с начала года

С начала января 2019 года специалисты Краснодарского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний "Россети") пять раз в оперативном порядке восстанавливали электроснабжение и энергооборудование, поврежденные водителями автотранспортных средств и в результате несогласованных работ в границах охранной зоны ЛЭП в пригороде Краснодара, в Северском, Динском и Тахтамукайском районах. В отношении правонарушителей возбуждены дела об административном правонарушении.

Так, утром 4 января в ст. Северская водитель автомобиля не справился с управлением и сбил опору ЛЭП 0,4 кВ, оставив на время без энергоснабжения жителей двух улиц. Днем 12 января вблизи пос. Южный Динского района неустановленные лица спилили дерево, которое упало на ЛЭП. Нарушители скрылись с места происшествия. Их розыском занимаются правоохранительные органы. 15 января сбита опора в ст.Старокорсунская и две опоры – в районе карьера пос. Прикубанский Тахтамукайского района.

По фактам нарушения возбуждены дела об административном правонарушении, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению виновных лиц и привлечению их к ответственности.

– Вмешательство сторонних лиц в работу энергообъектов – одна из основных причин аварийного отключения электроэнергии потребителей и стоит на втором месте после природных факторов, – обратил внимание главный инженер Краснодарских электрических сетей Владимир Безуглый. – Если в борьбе с природными явлениями алгоритм противостояния определен, то с человеческим фактором бороться сложнее. Несмотря на предупреждающие знаки и разъяснительную работу, физические лица и организации продолжают сознательно нарушать границы охранных зон, подвергают опасности свое здоровье, создают угрозу для жизни людей и оставляют без света потребителей и социально значимые объекты.

Кубаньэнерго напоминает, что повреждение опор влечет за собой административную ответственность за нарушение правил дорожного движения. Если к тому же водитель, допустивший наезд на опору ЛЭП, находился в состоянии алкогольного опьянения, он может также лишиться на установленный законом срок прав на управление транспортным средством. Кроме того, виновник аварии должен возместить не только расходы на восстановление опоры, но и недоотпуск электроэнергии потребителям, а также выплатить штраф в соответствии с действующим законодательством.

Энергетики призывают водителей быть внимательными и соблюдать ПДД, а также напоминают, что в охранных зонах ЛЭП запрещены любые виды работ, в том числе с использованием высокогабаритной спецтехники, без согласования с электросетевой компанией. В охранных зонах ВЛ и вблизи подстанций запрещены: погрузо-разгрузочные работы, строительство и реконструкция зданий и сооружений, сельскохозяйственные и строительные работы, валка и обрезка деревьев, проведение земляных работ в местах прохождения кабельных линий.