"Ростелеком" и администрация Боровичского района в Новгородской области вместе будут создавать умный город

В конце 2018 года "Ростелеком" и администрация Боровичского района подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проекта "Умный город" на территории Боровичей.

"Подписание соглашения – это первый шаг к реализации проекта "Умный город" в Боровичах. Мы уже имеем положительный опыт взаимодействия с "Ростелекомом" по другим направлениям. При внедрении проекта мы будем использовать готовые наработки и разрабатывать новые идеи под потребности жителей. Цифровизация городской среды позволит снизить расходы на коммунальные услуги, сделать территорию привлекательной для молодых специалистов, повысить социальную стабильность в городе", – отметил глава Боровичского муниципального района Игорь Швагирев.

Цель цифровой трансформации города – в достижении эффективного управления и повышении уровня жизни горожан благодаря современным технологиям. В активе "Ростелекома" есть комплекс умных решений, которые постоянно совершенствуются: "Видеонаблюдение", "Умный домофон", "Умное освещение", "Цифровой учет коммуникационных ресурсов" и другие. Эти сервисы составляют единую цифровую платформу "Умного города", позволяют управлять инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой, мониторить ситуацию в режиме реального времени, анализировать и архивировать данные. Кроме того, система имеет экономический эффект: оптимизация расходов на жизнеобеспечение города составляет от 30% до 65% в зависимости от вида ресурсов.

"Проект "Умный город" включает в себя 36 пилотных городов страны, два из которых – в Новгородской области: это Великий Новгород и Боровичи. В составе рабочих групп мы принимаем активное участие в формировании концепции проекта в регионе. На территории Новгородской области компания работает по таким направлениям "Умного города", как видеонаблюдение, энергоэффективность и региональная автоматическая система центрального оповещения", – отметила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком" Ольга Родионова.

Проект "Умный город" – это продолжение работы "Ростелекома" по выполнению программы "Цифровая экономика". Проект состоит из шести блоков, включающих в себя конкретные задачи по созданию системы умного ЖКХ, формированию доступной, комфортной и безопасной среды, развитию инновационной городской инфраструктуры и транспортных систем, цифровизации строительства и территориального планирования. "Ростелеком" предлагает передовые IT-решения для граждан, бизнеса и государства по каждому направлению.