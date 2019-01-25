В Приамурье построят два мусороперерабатывающих завода к 2021 году

Два мусороперерабатывающих завода построят в Амурской области к 2021 году, сообщил в пятницу журналистам заместитель министра природных ресурсов региона Василий Офицеров.

"Мы получили финансирование из федерального бюджета на строительство двух мусороперерабатывающих заводов - 1 миллиард 200 миллионов рублей, их строительство начнется в 2020 году в городе Свободный и в Бурейском районе и завершится к 2021 году",- сказал Офицеров на брифинге.

Также, по его словам, в Приамурье по региональной программе по обращению с твердыми коммунальными отходами будет построено три мусоросжигательных завода и 19 мусоросортировочных станций с оборудованием для термической обработки отходов.

"Это будет построено за счет инвестиционной составляющей тарифа, которая появится в 2020 году",- пояснил Офицеров, уточнив, что сортировочные станции и заводы для сжигания мусора планируется создать до 2028 года.

Переход на новую систему обращения с ТКО в Амурской области отложен до 1 апреля 2019 года, при расчете платы за вывоз мусора в регионе будут учитывать площадь жилья. В области с 2006 года тариф формируется исходя из квадратных метров, а не числа прописанных в квартире или частном доме.

Сейчас в Приамурье проводятся замеры, которые должны дать представление об объеме мусора. "Этими замерами мы еще раз перепроверяем те нормативы, которые были утверждены. У юридических лиц есть право выбрать, как платить: согласно нормативу или по фактическому объему отходов",- пояснил Офицеров.

С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Работать с ТКО начнут региональные операторы, которые должны будут обеспечивать транспортировку, обработку, обезвреживание, захоронение отходов. В тех регионах, в которых начнут работать операторы, оплата их услуг физическими и юридическими лицами будет осуществляться как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения. Тариф на услуги регионального оператора будет утверждаться отдельно.

РИА Новости