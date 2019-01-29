СГК в 2019 году вложит более 300 миллионов рублей в ремонт Кузнецкой ТЭЦ

Сибирская генерирующая компания (СГК) в 2019 году инвестирует в ремонтную программу Кузнецкой ТЭЦ свыше 300 миллионов рублей, говорится в сообщении компании.

"В 2019 году на ремонтную программу Кузнецкой ТЭЦ СГК направит более 300 миллионов рублей, уделив отдельное внимание ремонту очистного оборудования электростанции, расположенной в промышленном Новокузнецке", — отмечает СГК.

Программа 2019 года началась с ремонтов вспомогательного оборудования. В феврале начнутся ремонты на основном оборудовании — двух котлах котельной. Энергокомпания запланировала провести капитальный ремонт одного котлоагрегата, двух турбоагрегатов и текущий ремонт 11 котлов и пяти турбоагрегатов. Также планируется заменить 32 тонны поверхностей нагрева.

СГК сообщает, что продолжит в 2019 году программу по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Компания запланировала ремонт золоулавливающих установок на котлоагрегатах и установок пылеприготовления.

СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, республиках Хакасия и Тыва. Суммарная электрическая мощность электростанций СГК - 10,9 ГВт, тепловая — 23,9 тысячи Гкал.ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.

РИА Новости