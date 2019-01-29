И такое бывает: водопроводная система загорелась в жилом доме на Вологодчине

Возгорание в чердачном помещении, расположенном в трехэтажном кирпичном доме в поселке Депо Вытегорского района, произошло накануне. Сообщение поступило на пульт дежурного в 17.30. Через полчаса на место прибыли пожарно-спасательные расчеты.

"Ликвидировать возгорания личному составу не пришлось, так как жильцы подъезда самостоятельно сумели потушить пламя. Площадь пожара небольшая - всего 2 кв. метра. Однако огонь повредил полипропиленовую водяную трубу, утеплитель и деревянную балку на чердаке. Причиной пожара стало короткое замыкание саморегулирующего нагревательного кабеля водяной трубы. Сейчас устанавливается сумма ущерба", - пояснила сотрудник пресс-службы областного управления МЧС Анна Петухова.

Добавим, что всего за прошедшие сутки на Вологодчине произошло 9 пожаров. Горели бесхозные строения в Соколе и Усть-Кубинском районе, вспыхнула подсобка на пилораме в Бабаевском районе и баня в Белозерском районе.

vologda.ru