Около 14 тысяч работников МРСК Центра в 2018 году получили возможность пройти профессиональное обучение

В ПАО "МРСК Центра" подвели итоги профессиональной подготовки персонала в 2018 году. Новые знания и навыки в рамках различных форм обучения получили 13870 работников предприятия. Более 94% от общего количества обученных – представители производственных специальностей.

В числе получивших новые знания были и представители административно-управленческих специальностей (788 чел.), в том числе 331 руководитель разных уровней, а также 39 работников, относящихся к вспомогательному персоналу.

105 работников Общества получили высшее и среднее профессиональное образование. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в корпоративных учебных центрах прошло 3238 работников. 4272 энергетика окончили различные курсы повышения квалификации.

Чтобы непрерывно совершенствовать знания и навыки сотрудников, компания регулярно запускает новые обучающие проекты. Так, в конце апреля 2018 года в МРСК Центра стартовало дистанционное обучение работников из числа кадрового резерва на должности "Начальник РЭС", "Заместитель директора филиала по реализации и развитию услуг", "Заместитель директора филиала – главный инженер" и "Заместитель главного инженера филиала". Обучение рассчитанное на три квартала, включало в себя дистанционное самостоятельное изучение участниками обучения материалов обучающих блоков на корпоративном портале Общества, ежеквартальное тестирование по итогам изученного материала и участие в очных тренингах по повышению управленческих навыков, проводимых на базе корпоративных учебных центров. В общей сложности данными проектами были охвачены более 500 резервистов МРСК Центра.

Продолжалась в минувшем году и реализация программы комплексного обучения работников офисов обслуживания потребителей и отделов маркетинга и дополнительных сервисов филиалов. Программа, запущенная в 2015 году Департаментом управления персоналом, помогает им освоить основы клиентоориентированного сервиса и навыки управления конфликтами и решения спорных вопросов с действующими клиентами, овладеть эффективными техниками продаж услуг и работой с новыми клиентами. Стартовав в двух пилотных регионах, он продемонстрировала свою эффективность и была принята к реализации во всех филиалах компании.

Концепция профессиональной подготовки персонала МРСК Центра предполагает непрерывное обучение всех категорий специалистов. Результатом такого подхода является, в частности, рост числа сотрудников, имеющих высшее образование. В настоящее время в компании трудятся 12 164 работника с высшим образованием, 1 193 имеют два и более диплома об окончании вуза, 38 являются кандидатами наук, один - доктором наук.

Численность персонала МРСК Центра в настоящее время составляет 30 486 человек.