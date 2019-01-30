Военные инженеры пробили затор на Бурейском водохранилище на 17 м в глубину

Военные инженеры Восточного военного округа (ВВО) использовали 56 тонн тротила для подрыв скальных пород на Бурейском водохранилище в Хабаровском крае на глубину 17 м. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"[В результате подрыва] глубина оборудованного канала стала на 2,5-3 м ниже уровня верхних льдов. Таким образом, глубина, на которую на сегодняшний день вошли в скальные породы, обрушившиеся в русле реки Бурея, составила 17 м от первоначального уровня, длина - 145 м, ширина - около 35 м", - говорится в сообщении.

Первый взрыв военные провели 22 января, он позволил им снять первый пласт обвала глубиной 3,5 м. Второй подрыв был проведен 25 января, порода была пробита на глубину 6 м. В результате третьего подрыва 28 января затор был подорван на 11 м в глубину.

"В районе подрыва скальных пород проводятся мероприятия по расчистке и выравниванию канала (протоки) с помощью двух бульдозеров и экскаватора. Работа ведется в три смены", - сообщает Минобороны.

ТАСС