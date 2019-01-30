Приоритет отдали лучшим!

С помощью займа Фонда развития промышленности IEK GROUP продолжит модернизацию своего производства.

IEK GROUP в декабре 2018 года подписала с Фондом развития промышленности договор о предоставлении займа на модернизацию экструзионного производства. Компания, являющаяся одним из ведущих производителей и поставщиков электротехники и светотехники, планирует приобрести современное оборудование для выпуска цветного кабель-канала серии "Элекор" и двустенной гофротрубы ПНД/ПВД и разместить его на своей производственной площадке в г. Ясногорске (Тульская область).

Фонд развития промышленности (ФРП) создан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств.

Эксперты Фонда отмечают, что при рассмотрении заявок приоритет отдают перспективным проектам, оценивая надежность компаний и профессионализм команд. В первую очередь Фонд финансирует создание новых импортозамещающих производств и освоение наилучших доступных технологий.

IEK GROUP планомерно реализует программу масштабной модернизации и перевооружения производства. Используя современное высокопроизводительное оборудование, компания стремится к безопасной и энергоэффективной работе, повышая конкурентоспособность своей продукции.

Благодаря займу Фонда развития промышленности IEK GROUP планирует закупить оборудование, после установки и наладки которого будет модернизирован выпуск цветного кабель-канала серии "Элекор", а также локализовано производство двустенной гофротрубы ПНД/ПВД.

Реализация проекта предполагает выпуск двустенных гофрированных труб ПНД/ПВД с абсолютно новой формой гофры — трапециевидной, которая отличается повышенными эксплуатационными и монтажными свойствами и позволяет уменьшить радиус изгиба трубы при сохранении кольцевой жесткости.

Ввод новых производственных линий позволит предприятию IEK GROUP в Тульской области увеличить объемы выпуска продукции, не уступающей по качеству зарубежным аналогам, и снизить себестоимость на 18-20%. Монтаж и пуско-наладка оборудования начнутся уже в первом квартале 2019 года. После его выхода на полную мощность компания планирует ежегодно выпускать около 4 миллионов погонных метров гофрированных труб и около 4,5 миллиона погонных метров цветных кабель-каналов, что может обеспечить компании доли на российском рынке соответственно в 17 и 19 процентов.

"Наша компания внедряет современные технологии, инвестирует в развитие производства на территории России, реализует принципы импортозамещения. Поэтому нам важна поддержка со стороны государства, — говорит Роман Рындин, директор производственных комплексов IEK GROUP. — Сотрудничество с ФРП дает гарантию стабильности для развития бизнеса, обеспечивает льготное финансирование, ускоряет срок окупаемости проекта. Помимо чисто экономической выгоды у компании появится дополнительная возможность развития производственной инфраструктуры, внедрения передовых технологий. С другой стороны, в ходе реализации нашего проекта государство получит инвестиции в регион, а потребители — инновационную качественную продукцию, отвечающую российским и международным стандартам".