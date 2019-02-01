Глава МРСК Центра оценил перспективы подготовки электросети для развития паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров"

Генеральный директор ПАО "МРСК Центра" - управляющей организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (входит в ГК "Россети") Игорь Маковский посетил с рабочим визитом Дивеевский электросетевой район филиала "Нижновэнерго". Село Дивеево в перспективе должно стать частью паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

Согласно концепции развития кластера, он будет включать города Саров и Арзамас, а также село Дивеево с общей численностью населения превышающей 200 000 человек. Дивеево в рамках концепции рассматривается как центральное место паломничества, поскольку там расположен Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, который почитается православными христианами как четвертый удел Пресвятой Богородицы.

По официальным оценкам, посещаемость паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров" с 2015 г. возросла примерно на 65 000 человек, составив к 2018 г. 390 000 туристов. При полной реализации концепции развития кластера эта цифра должна возрасти до 2000 000 человек.

Своевременная реконструкция электросетевого комплекса является непременным условием развития паломническо-туристической зоны на юге Нижегородской области. Для реализации этого проекта энергетики до 2025 г. намерены выполнить реконструкцию подстанций (ПС) "Дивеево" и "Елизарьево". На ПС "Дивеево" планируется заменить трансформатор мощностью 10 МВА на трансформатор 16 МВА, комплектное распределительное устройство 10 кВ с увеличением числа отходящих линий электропередачи (ЛЭП) с 13 до 18. В распределительной сети предполагается построить 7,53 км воздушных и кабельных ЛЭП с установкой трех комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, а также выполнить монтаж девяти реклоузеров и реконструкцию 177,9 км существующих ЛЭП.

Результатом выполненных работ станет совершенствование управляемости и надежности электросетевого комплекса Арзамасского и Дивеевского районов, повышение качества электроснабжения населения и многочисленных гостей паломническо-туристического кластера.

Напомним также, что в 2019 году Нижновэнерго реализует "пилотный" проект "Цифровой РЭС" на базе Арзамасского сельского электросетевого района, в рамках концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса до 2030 года, утверждённой Советом директоров ПАО "Россети". Энергетики рассчитывают, что с началом работы цифрового РЭС снизятся операционные издержки на эксплуатацию электросетей и нагрузка на персонал, условия работы сотрудников станут более безопасными, при возможных технологических нарушениях сократится время поиска повреждений. Цифровизация сети также позволит применять автоматические алгоритмы восстановления системы электроснабжения, сократить время возможных отключений потребителей и их количество.