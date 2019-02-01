ЦНИИТМАШ создал новую систему для ультразвукового контроля основного металла

Государственный научный центр РФ АО "НПО "ЦНИИТМАШ" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) создал портативную механизированную установку "Лист 7М" для ультразвукового контроля металлических, биметаллических листов и слябов.

"Лист 7М" проводит механизированный ультразвуковой контроль металлических листов эхо-импульсным методом. Установка приспособлена для работы с листами толщиной от 4 до 300 мм и выявляет дефекты различного типа. Аппарат сигнализирует об обнаружении даже небракующихся дефектов размером от 3 мм.

Одним из преимуществ его конструкции является мобильность: он легко перемещается по листу, не отрывая акустического блока при развороте или смене направления движения, может работать без подзарядки 8 часов и весит около 25 кг.

"Эта установка предполагает не сплошной контроль, а быстрый контроль со смещением, – рассказал Игорь Семыкин, один из разработчиков установки, ведущий научный сотрудник лаборатории комплексной технологии неразрушающего контроля института сварки и неразрушающего контроля ЦНИИТМАШ. – За счет своей мобильности "Лист 7М" позволяет регулировать плотность ультразвукового контроля, что повышает его скорость и качество".

Для справки:

В основе устройства – многоканальный ультразвуковой дефектоскоп ПЕЛЕНГ-415, созданный НПК "Луч". Он имеет восемь настраиваемых преобразователей, которые образуют акустический блок с захватом контролируемой полосы 560 мм. Его программное обеспечение, специально разработанное в ЦНИИТМАШ, позволяет оператору одновременно видеть показатели всех 8 датчиков и следить за значениями толщины листа, глубины залегания дефекта и донного сигнала. Контроль листа проходит через слой воды с помощью 8 преобразователей: их поочередная настройка и выставление водяного зазора с точностью 0,01 мм происходит с помощью патентованного приспособления под названием "микролифт". Оно же помогает улучшить акустический контакт и предохранить рабочую поверхность от истирания.

"Лист 7М" является доработанной версией аналогичных установок "Лист-6" и "Лист-6М", созданных в ЦНИИТМАШ в течение последних 15 лет. Аппарат создан с учетом многолетней работы и предложений от специалистов на ПАО "Северсталь", ООО "Белэнергомаш – БЗЭМ", ПАО "Мечел", ОАО "Пензхиммаш", АО "ВМК "Красный Октябрь", имеющих опыт работы с ним. Традиционно установки используются на листопрокатных металлургических заводах для контроля продукции, а также в организациях, покупающих листы, для проведения приемочного входного контроля.

Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения (АО НПО "ЦНИИТМАШ") был основан в 1929 году и имеет статус Государственного научного центра Российской Федерации. Является разработчиком основных материалов, технологий и изделий энергетического и тяжелого машиностроения, в том числе важнейших элементов оборудования атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000, атомных станций нового поколения АЭС-2006, гидравлических и газовых турбин, энергоблоков тепловых электростанций, мощных прессов и металлургических агрегатов. В состав НПО входят пять специализированных институтов, опытный завод, испытательные и аттестационные центры.