2,2 млрд кВтч выработала Чебоксарская ГЭС в 2018 году

В 2018 году Чебоксарская ГЭС (ПАО "РусГидро") произвела 2,187 млрд кВтч электроэнергии. Это на 4% выше среднемноголетних значений. Выработка Чебоксарской гидростанции – самого крупного объекта генерации Чувашии составила 48 % от всей электроэнергии, которая производится на ее территории, и 43 % от объема энергопотребления республики.

Сегодня, 6 февраля 2019 года, на гидростанции зафиксировали 82 млрд. кВтч выработки с момента пуска первого гидроагрегата (31 декабря 1980 года). Это соответствует 16-летнему энергопотреблению Чувашской Республики. Для производства такого же количества электроэнергии на тепловых станциях потребовалось бы 9,6 млн тонн угля, или 48 млн баррелей нефти, или около 9 млрд кубометров газа.



Как отмечает директор Чебоксарской ГЭС Вадим Бардюков, хороший результат 2018 года обусловлен высокой водностью, особенно в зимнюю межень (приток воды в Чебоксарское водохранилище в 1 квартале 33,3 км3 - почти в 1,5 раза выше среднемноголетнего значения за аналогичный период), а также эффективным планированием водно-энергетических режимов на ГЭС (даже при сравнительно невысоких напорах воды, обусловленных наполненностью Куйбышевского водохранилища). Напомним: выработка в I квартале 2018 года (626,6 млн кВтч) стала третьим для этого периода результатом за все 38 лет работы гидростанции. А за период январь - февраль 2018-го Чебоксарская ГЭС установила абсолютный рекорд по производству электроэнергии - 411,3 млн кВт.ч.



Успешная выработка-2018 достигнута в условиях, когда на трех из 18 гидроагрегатов (ГА) станции проводилась плановая масштабная реконструкция с восстановлением поворотно-лопастного режима работы турбин и заменой статоров. На ГА № 14 работы выполнены, еще на двух завершатся в 2019, они организованы таким образом, чтобы ГЭС не снижала выработку электроэнергии. Годовой график реконструкции согласован с Системным оператором Единой энергосистемы и не ограничивает объем электроснабжения потребителей. Программа комплексной модернизации направлена на повышение безопасности и надежности работы оборудования гидростанции, сокращение ремонтных и эксплуатационных затрат. Всего по итогам 2018-го программы ремонтов, техобслуживания и комплексной модернизации филиала выполнены на общую сумму 769,8 млн руб.



Производство электроэнергии электростанциями Группы РусГидро с учетом Богучанской ГЭС по итогам 2018 года увеличилось на 2,9% по сравнению с 2017 годом, достигнув рекордных 144,2 млрд кВт·ч (13,2% от всей выработки в России). При этом, по данным Системного оператора ЕЭС, выработка электроэнергии в целом по России за минувший год выросла на 1,7%, а потребление – на 1,6%. Производство электроэнергии Группы РусГидро растет четвертый год подряд.



Выработка электроэнергии на ГЭС зависит от многих факторов, в том числе от водности года. Деятельность ГЭС находится под строгим контролем государства: режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает и регулирует Министерство природных ресурсов в лице Росводресурсов. Оперативное задание по выработке электроэнергии выдает АО "Системный оператор Единой энергетической системы" (АО "СО ЕЭС") - 100% государственная компания, осуществляющая единое оперативно-диспетчерское управление на территории России.