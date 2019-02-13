Директор по закупкам ПАО "Россети" выступит на конференции "Инвестэнерго-2019"

20 февраля в Москве Юрий Зафесов на конференции "Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике" (Инвестэнерго-2019) расскажет о закупочной деятельности ПАО "Россети".

Публичное акционерное общество "Российские сети" (ПАО "Россети") – оператор энергетических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,34 млн. километров линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 тыс. МВА.

В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 758 млрд. кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек.

Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88.04 % долей в уставном капитале.

ПАО "Россети" - ведущая компания на российском рынке по внедрению инновационных технологий в магистральном и распределительном электросетевом комплексе.

В 2018 году компания "Россети" стала победителем ежегодной премии "Лидер конкурентных закупок". Ранее директор департамента закупочной деятельности компании "Россети" Юрий Зафесов заявлял, что 100% всех закупочных процедур в электросетевом комплексе происходит в электронном виде, причем порядка 60% в общем объеме закупок – у представителей малого и среднего бизнеса.

Последние несколько лет компания "Россети" в рамках закупочной деятельности ставит первоочередными принципы открытости, равноправия участников и отсутствия ограничения конкуренции.

Серьёзная работа проведена в нынешнем году. "Россети" усилили контроль за сроками оплаты договоров, а исходя из финансового состояния заказчика предоставлено авансирование контрагентам, являющимся участниками программы партнерства между компанией и субъектами малого и среднего предпринимательства.

Конференция "Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике" (Инвестэнерго-2019) собирает службы материально-технического обеспечения и капитального строительства генерирующих, сетевых и сбытовых компаний. В неформальной обстановке коллеги могут обменяться мнениями о поставщиках, обсудить практические вопросы модернизации основных фондов, закупочные процедуры.

На конференции подводятся итоги ежегодного опроса энергетических компаний и награждаются лучшие производители в номинациях: паровые турбины, газовые турбины, гидротурбины, турбогенераторы, гидрогенераторы, котельное оборудование, реакторы, трансформаторы, высоковольтное оборудование, трубопроводная арматура, насосно-компрессорное оборудование, КИП и автоматика, кабельно-проводниковая продукция, опоры ЛЭП.

Каждый участник конференции получит настенную карту Российской Федерации "Инвестиционные проекты в электроэнергетике", которая информирует об отраслевых объектах строительства и планах по модернизации.





Конференция состоится по адресу: Москва, улица Тверская, 22, отель InterContinental.

Начало в 11 часов.

Телефоны: + 7 (495) 514-44-68, 514-58-56; info@n-g-k.ru; www.n-g-k.ru

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