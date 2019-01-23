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Модернизация

Ленинградская АЭС: на втором энергоблоке с реактором ВВЭР-1200 готовятся к контрольной сборке реактора

Ленинградская АЭС: на втором энергоблоке с реактором ВВЭР-1200 готовятся к контрольной сборке реактора

13 февраля 2019, 15:20
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС, АЭС
Отрасль: Атомная промышленность 

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Ленинградская АЭС, АЭС

В здание реактора строящегося энергоблока №2 с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС в зону монтажа доставлен один из элементов реактора - крышка верхнего блока весом более 100 тонн размещена в одной из шахт ревизии. После доставки остальных элементов реактора (блока защитных труб, внутрикорпусной шахты и выгородки) специалисты выполнят контрольную сборку. 

Как пояснил заместитель начальника реакторного цеха ЛАЭС-2 Алексей Мочалов, сборка всех конструкций реактора должна подтвердить высокое качество его изготовления и соответствие техническим требованиям. Контрольная сборка – первая в целой череде операций с данным оборудованием. Перед проведением пролива на открытый реактор его снова разберут. На следующем этапе реактор будет собран вместе с имитаторами тепловыделяющих сборок. Это необходимо для моделирования геометрии его активной зоны и проведения гидравлических испытаний.

"Сборка реактора – ответственная операция, требующая высокого профессионализма специалистов-монтажников и особых условий выполнения работ, прежде всего - создания так называемой "чистой зоны" для исключения попадания на монтируемое оборудование пыли, масел, влаги и других видов загрязнений. "Чистая зона" в центральном зале здания реактора будет установлена уже в ближайшие дни. В конце марта мы планируем приступить к сборке реактора", - подытожил Алексей Мочалов. 

 

Ленинградская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом", расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является крупнейшей в России по установленной мощности 4200 МВт и единственной с двумя типами реакторов: в работе три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт). Первый в стране энергоблок РБМК-1000 остановлен для вывода из эксплуатации 21 декабря 2018 г. Продолжается сооружение энергоблока № 2 ВВЭР-1200. Заказчик-застройщик проекта сооружения замещающих мощностей Ленинградской АЭС - АО "Концерн Росэнергоатом"; генеральный проектировщик - АО "АТОМПРОЕКТ", генеральный подрядчик - АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2".

Управление информации и общественных связей Ленинградской АЭС

Компания: АО "Концерн Росэнергоатом"

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