 
Подписаться на новости
Модернизация

Сотрудники Рязаньэнерго ознакомили преподавателей радиоуниверситета с объектами предприятия

Сотрудники Рязаньэнерго ознакомили преподавателей радиоуниверситета с объектами предприятия

13 февраля 2019, 15:40
Рубрика: Модернизация
Метки: РЯЗАНЬЭНЕРГО, ОБУЧЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

281 просмотр

Рязаньэнерго, обучение

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" провели экскурсию по предприятию для делегации из девяти преподавателей кафедры промышленной электроники Рязанского государственного радиотехнического университета.

Подобное совместное мероприятие энергетики и работники радиоуниверситета проводят не впервые. Основная задача – наглядно продемонстрировать преподавателям кафедры современное оборудование и технологии, используемые в настоящее время в энергосистеме.

Началась экскурсия с посещения Центра управления сетями (ЦУС) Рязаньэнерго. Энергетики рассказали гостям об общей системе управления электросетями, особенностях взаимодействия филиала и другими субъектами электроэнергетики, а также ознакомили с возможностями корпоративной геоинформационной системы (ГИС) "Электрическая сеть" МРСК Центра и Приволжья. Пилотный проект реализуется в филиале в целях повышения эффективности управления плановыми, аварийными работами и мобильности персонала.

Кроме того, преподавателям ВУЗа рассказали о реализации единого центра управления сетями (ЕЦУС) в Рязаньэнерго, который будет осуществлять управление всеми сетями энергосистемы.

В рамках мероприятия экскурсанты также осмотрели одну из старейших подстанций города – ПС 110/6 кВ "Рязань". Она обеспечивает электроэнергией крупные промышленные, социально-значимые объекты, а также объекты культурно-массового назначения центральной части Рязани.

Обсудив работу подстанции, особенности её оборудования и технические характеристики, делегация из радиоуниверситета смогла подробнейшим образом ознакомиться со всем оборудованием на объекте и задать интересующие их вопросы.

Тесное сотрудничество между РГРТУ и МРСК Центра и Приволжья началось в 2012 году после подписания соответствующего соглашения. За это время стороны проделали серьезную работу в научной и образовательной сферах, ведется сотрудничество в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, был успешно запатентован и внедрен в производство опытный образец, разработанный коллегами из радиоуниверситета. Кроме этого, на протяжении нескольких лет РГРТУ активно занимается профессиональной подготовкой и повышением квалификации работников МРСК Центра и Приволжья. Ежегодно на базе университета формируется энергетический студенческий строительный отряд.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Главный инженер
Сибирские ГЭС РусГидро обеспечили стабильное энергоснабжение потребителей, несмотря на аномальные холода
Армавирский филиал Кубаньэнерго отремонтирует более 1,5 тысячи километров ЛЭП
Более 50 студентов энергетических специальностей освоят профессию в Ивэнерго

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно