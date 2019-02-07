Сотрудники Рязаньэнерго ознакомили преподавателей радиоуниверситета с объектами предприятия

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" провели экскурсию по предприятию для делегации из девяти преподавателей кафедры промышленной электроники Рязанского государственного радиотехнического университета.

Подобное совместное мероприятие энергетики и работники радиоуниверситета проводят не впервые. Основная задача – наглядно продемонстрировать преподавателям кафедры современное оборудование и технологии, используемые в настоящее время в энергосистеме.

Началась экскурсия с посещения Центра управления сетями (ЦУС) Рязаньэнерго. Энергетики рассказали гостям об общей системе управления электросетями, особенностях взаимодействия филиала и другими субъектами электроэнергетики, а также ознакомили с возможностями корпоративной геоинформационной системы (ГИС) "Электрическая сеть" МРСК Центра и Приволжья. Пилотный проект реализуется в филиале в целях повышения эффективности управления плановыми, аварийными работами и мобильности персонала.

Кроме того, преподавателям ВУЗа рассказали о реализации единого центра управления сетями (ЕЦУС) в Рязаньэнерго, который будет осуществлять управление всеми сетями энергосистемы.

В рамках мероприятия экскурсанты также осмотрели одну из старейших подстанций города – ПС 110/6 кВ "Рязань". Она обеспечивает электроэнергией крупные промышленные, социально-значимые объекты, а также объекты культурно-массового назначения центральной части Рязани.

Обсудив работу подстанции, особенности её оборудования и технические характеристики, делегация из радиоуниверситета смогла подробнейшим образом ознакомиться со всем оборудованием на объекте и задать интересующие их вопросы.

Тесное сотрудничество между РГРТУ и МРСК Центра и Приволжья началось в 2012 году после подписания соответствующего соглашения. За это время стороны проделали серьезную работу в научной и образовательной сферах, ведется сотрудничество в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, был успешно запатентован и внедрен в производство опытный образец, разработанный коллегами из радиоуниверситета. Кроме этого, на протяжении нескольких лет РГРТУ активно занимается профессиональной подготовкой и повышением квалификации работников МРСК Центра и Приволжья. Ежегодно на базе университета формируется энергетический студенческий строительный отряд.