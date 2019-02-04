Когда роботы заменят человека в поле

Александров Олег

В мире активно обсуждают тему внедрения автоматизации с применением технологии Интернета вещей для сбережения ресурсов. Современные сельхозмашины оснащены трекерами, датчиками расхода топлива, идентификаторами и сенсорами, которые агрегируют большие данные. Целый ряд разработчиков ведут работу над платформами для работы с большими данными в сельхозотрасли: от метеоданных до снимков с мультиспектральных и гиперспектральных камер. По мнению одного из экспертов отрасли, руководителя проекта ГК Ростсельмаш Олега Александрова, в ближайшее время в сельскохозяйственной отрасли появятся комплексные решения, которые помогут в первую очередь оптимизировать затраты и повысить эффективность.

Цифровизация в сельском хозяйстве – какова история вопроса?

Главной задачей для аграриев на данном этапе является оптимизация затрат. Этот вопрос был всегда актуален, но сейчас, когда время получения сверхприбылей ушло пришло время оптимизировать затраты. В первую очередь – это операционные расходы на семена, удобрения, средства защиты растений, оптимизация парка техники. Одним из решений этих задач может стать внедрение цифровых технологий. Сейчас в отрасли работает множество систем и решений, связанных с автопилотированием и позиционирования техники и оборудования. Практически каждый второй трактор оснащен трекером и системой автоматического подруливания. Именно этот начальный элемент мониторинга машин является отправной точкой для многих предприятий. Функция мониторинга позволяет отслеживать и корректировать использования техники в части внесения удобрений и средств химзащиты, семян, потребления топлива. По некоторым оценкам до 80% сельхозпредприятий применяет трекеры и датчики уровня топлива. Это отраслевое решение из сферы грузоперевозок и автотранспорта достаточно гармонично интегрировано в сельском хозяйстве. Действительно в первую очередь аграрии научились контролировать расход топлива. Стоимость таких решений, как правило, окупается уже в первый сезон, за счет экономии, которая наступает неминуемо. Следующим этапом становится решения, позволяющие контролировать расход удобрений, СЗР и семян. Для контроля процессов разрабатываются новые виды датчиков, которые не только позволяют осуществлять мониторинг, но и регулировать. Дифференциация внесения позволяет серьезно сокращать издержки и делать сельское хозяйство действительно умным. К примеру: одни и те же 150 кг удобрений на гектаре можно распределить по полю равномерно, а можно вносить умно, изменяя норму внесения в зависимости от потребности почвы и культуры. Оптимизация и экономия должны быть разумными, и, для этого к средствам контроля и мониторинга техники подключаются сервисы, связанные со спутниковым или БПЛА мониторингом посевов. Эти сервисы позволяют идентифицировать различные проблемы в поле и дают возможность оперативно влиять на процесс вегетации растений.

Какие решения Вы считаете наиболее перспективными?

Над созданием цифровых платформ работают многие компании. Наиболее интересные решения находятся в плоскости комплексных решений, которые связывают процесс наблюдения за растениями в поле, мониторингом техники и оборудования, сложным анализом больших данных, которые агрегируют многочисленные датчики и сенсоры. Основная задача комплексных платформ – помочь контролировать все процессы, которые проходят на поле, предлагать предиктивные механизмы и превентивные меры, чтобы избежать поломок техники, стрессовых ситуаций для агрокультур, таких как недостаточная влажность, болезни и вредители, недостаток или переизбыток минерального питания. Комплексные платформы востребованы крупными хозяйствами и агрохолдингами по всему миру. Для них возможность существенно сократить издержки и минимизировать неблагоприятное влияние человеческого фактора. Известно, что нагрузка на один трактор в России в несколько раз больше, чем в США и Западной Европе. Оборудование одно, а за ним работает несколько операторов. Автоматика позволит выявить, в чью смену происходило неэффективное использование техники, перегрузки и т.д.

Расскажите, пожалуйста, каковы перспективы автономного вождения и роботизации в аграрной отрасли?

Существует пять основных фаз автопилотирования. В автомобильной отрасли передовые компании продвинулись уже до 3 уровня. Технологии машинного зрения и интеллекта развиваются очень высокими темпами. Связано это в первую очередь с серьезным финансированием и востребованностью технологий в автомобилестроении. Наряду с расширением сегмента электромобилей развитие автопилотирования является логичным продолжением и будущее электромобилей- автопилотов представляется уже совсем близким. Пожалуй единственный фактор, который может немного сдерживать развитие – это юридическая сторона вопроса в части ответственности за возможные инциденты с автомобилем- автопилотом. Что же касается сельскохозяйственного комбайна-автопилота, то здесь используются те же разработки, но к ним добавляются функции, связанные с интеллектуальными настройками оборудования. В этом направлении работают многие компании и, в частности Ростсельмаш. В отличие от автомобильного автопилота сельскохозяйственный нужно научить распознавать большое количество образов в различных полевых условиях на различных культурах, снабдить массой различных датчиков для того, чтобы сделать процесс, скажем уборки пшеницы действительно интеллектуальным. Полностью автономный трактор или комбайн это перспектива ближайших 5-10 лет. Связано это в первую очередь даже не с вопросом автовождения, но с сопутствующими процессами: агрегатирования прицепными орудиями, например, или выгрузкой зерна, заправкой топливом. Роботизация многих процессов в поле добавит точности полевым работам и позволит справляться с задачами намного быстрее, чем это бы сделает тракторист или комбайнёр. Ведь современная техника может работать круглые сутки без перерыва на обед. Но есть всё же и технические ограничения: трактор не может пока сам выехать и агрегатироваться с бороной или плугом. Остаются еще вопросы заправки и выгрузки. Решить эти вопросы позволит создание центра управления беспилотной техникой, который должен появиться в каждом крупном хозяйстве как некое комплексное решение. Автономное вождение это еще и решение экологичности и безопасности. К примеру, оснащение автономным вождением опрыскивающей техники существенно скажется на здоровье сотен тысяч операторов опрыскивателей, которые рискуют здоровье применяя средства защиты растений. Роботизация в сельском хозяйстве отнюдь не повод думать, что человек перестанет быть востребованным в поле. Скорее будут появляться новые профессии, связанные с обслуживанием парка роботизированных комбайнов и тракторов, операторы для контроля работы машин, агрономы- аналитики…

Подробнее об управлении агропромышленной энергетикой Олег Александров расскажет на World Smart Energy Summit Russia