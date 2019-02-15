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Мероприятия

Анастасия Бондаренко: "Министерство может предоставить площадку компаниям ТЭК для обмена опытом в области кадровой политики"

Анастасия Бондаренко: Министерство может предоставить площадку компаниям ТЭК для обмена опытом в области кадровой политики

15 февраля 2019, 15:20
Рубрика: Мероприятия
Метки: РИФ-2019

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РИФ-2019

Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко в режиме видеосвязи приняла участие в панельной дискуссии "Территории Россетей" "Обсуждение политики развития кадрового потенциала, анонс HR-проектов" в рамках Российского инвестиционного форума-2019.

Говоря о перспективах развития кадрового потенциала, участники панельной сессии выделили такие приоритетные направления, как возможность создания корпоративного университета, а также единого центра оценки работы персонала, организацию профессиональной ориентации школьников, автоматизацию HR-процессов. Анастасия Бондаренко позитивно оценила такой вектор развития, добавив, что компаниям также необходимо активнее взаимодействовать с отраслевыми образовательными учреждениями.

"Вся система, оказывающая образовательные услуги, в данный момент также находится в стадии трансформации. Вузы ищут свой путь развития. Нужно идти навстречу друг другу", - отметила статс-секретарь – заместитель Министра.

По ее словам, сейчас на рынке появляется всё больше предложений по оценке работы персонала с привлечением отдельных элементов искусственного интеллекта.

"Думаю, что все современные практики в области HR будут очень востребованы", - сказала Анастасия Бондаренко.

Замглавы энергетического ведомства также выразила уверенность, что компании могли бы обмениваться лучшими практиками в области подготовки кадров. По ее словам, цель в том, чтобы участники отрасли более плотно взаимодействовали друг с другом, а Минэнерго предлагало платформу для такого взаимодействия.

"Министерство может предоставить площадку компаниям ТЭК для обмена опытом в области кадровой политики", - заключила Анастасия Бондаренко.

Компания: Министерство энергетики РФ

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