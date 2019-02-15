PR-Challenge. Часть вторая

Чулпан Мухтарова и Александр Гусев Юлия Малиина и Александр Гусев Александр Гусев и Максим Андрианов

С 19 по 21 марта в КВЦ «Сокольники» в состоится 18-я по счету Международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex. Мы все ее очень ждем и, конечно же, ответственно и вдохновенно к ней готовимся.



В прошлом году RusCable.Ru отважился на необычный эксперимент: объявил конкурс для представителей пресс-служб и отделов маркетинга на лучшее освещение процесса подготовки компании к Cabex. И эксперимент оказался удачным! Его участники были очень рады такому опыту. По их собственным отзывам и комментариям, конкурс стал отличной дополнительной мотивацией для всех. И вот, вспоминая азарт, с которым маркетологи и пиарщики подошли к делу, и радость в глазах дипломатов и победителей конкурса, мы решили повторить наш PR-Challenge!



Отдел маркетинга или PR, пресс-служба – это большой и важный маховик, который накапливает всю ту энергию, которая нужна компании на такой большой и значимой отраслевой выставке, как Cabex. Грамотная работа сотрудников этих отделов, их высокий уровень организованности, креативность, нестандартность мышления и гибкость в решении самых важных вопросов лежат в основе успешного выступления компании на мероприятии.



Сами являясь постоянными участниками всевозможных выставок, мы, как никто другой, знаем, какой это большой труд – подготовка экспозиции, продумывание сценария участия и собственно само участие. Поэтому ценим всех и каждого, кто занимается этой нелегкой, но такой приятной, красивой, интересной работой! Но это все слова. А мы привыкли еще и делать. Много, качественно и с пользой для других.



Поэтому RusCable.Ru запускает PR-Challenge к выставке Cabex–2019.



Итак, оцениваем:



• активность компаний-участников,

• динамику информационного потока,

• качество и объем предоставленной информации об участнике,

• креативность подхода в привлечении гостей на выставку

• количество пришедших гостей на выставку по промокоду компании-участника



Состав жюри:



• редакция RusCable.Ru,

• дирекция выставки Cabex, MVK

• пользователи RusCable.Ru.



Наблюдаем за:



• корпоративными сайтами,

• официальными представительствами в социальных сетях,

• информацией, публикуемой в СМИ.

• активностью регистрации гостей на выставку от компании-участника



Оценка складывается из:



• балла от организаторов Cabex,

• балла от портала RusCable.Ru,

• балла, исходя из суммы набранных голосов на сайте RusCable.Ru.



Критерии оценки:



• количество и качество информации о компании-участнике, поданной в СМИ и на корпоративных интернет-представительствах информации, в социальных сетях;

• количество гостей выставки, оформивших билет, используя промокод компании-участника;

• спецпроекты, конкурсы и флешмобы, деловые мероприятия по теме Cabex, организованные компанией





В последний день выставки — 21 марта — по итогам конкурса будут выбраны 10 самых активных участников. Среди них, совместно с дирекцией Cabex и представителями нашего Форума, мы определим тех лучших, кто получат памятные и ценные подарки.



Не забывайте присылать ссылки на ваши публикации на адрес mail@ruscable.ru и Zhanna.Makarenkova@mvk.ru !



Приз победителю:

От Cabex – размещение рекламной полосы компании-победителя в путеводителе выставки Cabex 2020 на второй странице, размещение баннера компании на главной странице сайта выставки размером 957х80 на весь период подготовки к выставке – с 1-го апреля 2019 до 19 марта 2020.



От RusCable.Ru – обложка, разворот и интервью в RusCable Insider Digest, подарок из магазина мерча Shop.RusCable.Ru и сертификат на 50 000 рублей на услуги RusCable.Ru.



Сроки проведения конкурса — с 19 февраля по 21 марта 2018 года.

Готовы? Тогда начинаем! Будет страшно интересно и ужасно увлекательно!