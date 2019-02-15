PR-Challenge. Часть вторая

Второй Всероссийский кабельный конгресс
15 февраля 2019, 14:55
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable.Ru, PR-Challenge, Cabex, CABEX 2019
Отрасль: Кабельная промышленность
Чулпан Мухтарова и Александр Гусев
Юлия Малиина и Александр Гусев
Александр Гусев и Максим Андрианов
С 19 по 21 марта в КВЦ «Сокольники» в состоится 18-я по счету Международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex. Мы все ее очень ждем и, конечно же, ответственно и вдохновенно к ней готовимся.
В прошлом году RusCable.Ru отважился на необычный эксперимент: объявил конкурс для представителей пресс-служб и отделов маркетинга на лучшее освещение процесса подготовки компании к Cabex. И эксперимент оказался удачным! Его участники были очень рады такому опыту. По их собственным отзывам и комментариям, конкурс стал отличной дополнительной мотивацией для всех. И вот, вспоминая азарт, с которым маркетологи и пиарщики подошли к делу, и радость в глазах дипломатов и победителей конкурса, мы решили повторить наш PR-Challenge!
Отдел маркетинга или PR, пресс-служба – это большой и важный маховик, который накапливает всю ту энергию, которая нужна компании на такой большой и значимой отраслевой выставке, как Cabex. Грамотная работа сотрудников этих отделов, их высокий уровень организованности, креативность, нестандартность мышления и гибкость в решении самых важных вопросов лежат в основе успешного выступления компании на мероприятии.
Сами являясь постоянными участниками всевозможных выставок, мы, как никто другой, знаем, какой это большой труд – подготовка экспозиции, продумывание сценария участия и собственно само участие. Поэтому ценим всех и каждого, кто занимается этой нелегкой, но такой приятной, красивой, интересной работой! Но это все слова. А мы привыкли еще и делать. Много, качественно и с пользой для других.
Поэтому RusCable.Ru запускает PR-Challenge к выставке Cabex–2019.
Итак, оцениваем:
• активность компаний-участников,
• динамику информационного потока,
• качество и объем предоставленной информации об участнике,
• креативность подхода в привлечении гостей на выставку
• количество пришедших гостей на выставку по промокоду компании-участника
Состав жюри:
• редакция RusCable.Ru,
• дирекция выставки Cabex, MVK
• пользователи RusCable.Ru.
Наблюдаем за:
• корпоративными сайтами,
• официальными представительствами в социальных сетях,
• информацией, публикуемой в СМИ.
• активностью регистрации гостей на выставку от компании-участника
Оценка складывается из:
• балла от организаторов Cabex,
• балла от портала RusCable.Ru,
• балла, исходя из суммы набранных голосов на сайте RusCable.Ru.
Критерии оценки:
• количество и качество информации о компании-участнике, поданной в СМИ и на корпоративных интернет-представительствах информации, в социальных сетях;
• количество гостей выставки, оформивших билет, используя промокод компании-участника;
• спецпроекты, конкурсы и флешмобы, деловые мероприятия по теме Cabex, организованные компанией
В последний день выставки — 21 марта — по итогам конкурса будут выбраны 10 самых активных участников. Среди них, совместно с дирекцией Cabex и представителями нашего Форума, мы определим тех лучших, кто получат памятные и ценные подарки.
Не забывайте присылать ссылки на ваши публикации на адрес mail@ruscable.ru и Zhanna.Makarenkova@mvk.ru!
Приз победителю:
От Cabex – размещение рекламной полосы компании-победителя в путеводителе выставки Cabex 2020 на второй странице, размещение баннера компании на главной странице сайта выставки размером 957х80 на весь период подготовки к выставке – с 1-го апреля 2019 до 19 марта 2020.
От RusCable.Ru – обложка, разворот и интервью в RusCable Insider Digest, подарок из магазина мерча Shop.RusCable.Ru и сертификат на 50 000 рублей на услуги RusCable.Ru.
Сроки проведения конкурса — с 19 февраля по 21 марта 2018 года.
Готовы? Тогда начинаем! Будет страшно интересно и ужасно увлекательно!