Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин принял участие в работе Российского Инвестиционного форума в Сочи.

В рамках сессии "Система социальных лифтов как инструмент экономического роста и глобальной конкурентоспособности" с участием Павла Сорокина речь шла о проблеме дефицита компетентных и эффективных кадров в сфере частного бизнеса и госсектора.

Чтобы преодолеть нехватку и воспитать новых конкурентоспособных специалистов, ряд компаний и крупных корпораций открывают собственные курсы повышения квалификаций или целые университеты, где формируют свой кадровый потенциал, отметили участники дискуссии. Эксперты сошлись во мнении, что тенденция, зародившаяся в крупном бизнесе, уже сейчас переходит и в средний сегмент экономики, при этом, важную роль начинают играть федеральные проекты отбора ценных кадров, такие, как конкурс "Лидеры России".

Замглавы Минэнерго России и победитель первого конкурса "Лидеры России" 2017-2018 гг. Павел Сорокин отметил, что главным мотиватором участия в конкурсе для него стало знакомство с опытными специалистами и наставниками. При этом, для дальнейшего трудоустройства победителей подобных конкурсов необходимо, чтобы система была готова их принимать, подчеркнул он.

"Что также значит, что система должна быть готова и увольнять. Причем, увольнять не на повышение или горизонтально. Пока бизнес не научится различать свои реальные потребности в кадрах, на социальном лифте люди будут просто так "кататься". Благодаря формированию новых структур, создающихся, в том числе, в рамках импортозамещения, мы стараемся систематизировать и понять реальный спрос на специалистов", - отметил Павел Сорокин.

При этом заместитель Министра добавил, что значительная часть возможностей для развития кадрового потенциала теряется из-за низкой осведомленности населения.

"По итогам первого конкурса уже было заметно, что в нем приняло участие всего 1-6% от всех потенциальных участников. По моему мнению, привлечение талантливых управленцев - задача, на которой нужно сфокусироваться", - заключил Павел Сорокин.

В ходе сессии "Химия в жизнь", посвященной обсуждению необходимых решений для развития химической отрасли, Павел Сорокин напомнил, что государство и ранее предпринимало попытки разработки стратегий развития отрасли, но эффективность этого была низкой из—за отсутствия комплексного подхода к проблема.

"Теперь Минэнерго России вместе с Минпромторгом России начало работать над новыми подходами, над полной консолидированной стратегией. Пока мы только в начале этого пути", - подчеркнул замглавы Минэнерго России.

В первую очередь, Россия заинтересована не просто в выполнении определенных KPI, а в поиске своей ниши на глобальном рынке. Как отметил Павел Сорокин, при переработке сжиженных углеводородных газов (СУГ), этана и нафты внутри России, появляется возможность увеличить общую стоимость конечной продукции от 40 до 150-200%. Но для комплексного развития отрасли необходима и поддержка государства, добавил он.

"Меры поддержки нефтегазохимии должны быть системными, должны давать картину – сможет ли инвестор в ближайшие 15-17 лет за счет высокой маржи вернуть вложенные средства. Среди мер поддержки, которые мы обсуждаем с Минпромторгом и Минфином, в первую очередь, обратный акциз, который позволит уровнять различное сырье в нефтехимии с точки зрения себестоимости, а также окупить инвестиции в сооружение мощностей", - рассказал Павел Сорокин.

Россия обладает огромным, пока нереализованным потенциалом в этом направлении – это порядка 6-7 млн тонн этана , использованного в нефтехимии, 5-7 млн т СУГов, считает замглавы Минэнерго России.