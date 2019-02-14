Глава ФСК ЕЭС А. Муров принял участие в работе Российского инвестиционного форума

Руководитель делегации ФСК ЕЭС – Председатель Правления Андрей Муров в ходе РИФ-2019 в Сочи принял участие в работе площадок форума, посвященных развитию энергетики, модернизации электросетевого комплекса, цифровизации. На полях форума ФСК ЕЭС подписала соглашение о взаимодействии с Русской медной компанией при электроснабжении месторождений, проведены двусторонние рабочие встречи.

Глава компании посетил пленарное заседание "Факторы успеха: идеи, кадры, компетенции" и участвовал во встрече Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с представителями деловых кругов.

Одним из ключевых вопросов повестки ФСК ЕЭС на РИФ-2019 стала цифровая трансформация электросетевого комплекса России. А. Муров принял участие в круглом столе с главами субъектов федерации, который провел Министр энергетики России Александр Новак. Затронуты аспекты развития отрасли в эпоху глобальных технологических изменений, влияние цифровизации на экономику регионов, повышение уровня жизни населения и развитие бизнеса.

А. Муров и члены делегации ФСК ЕЭС обсудили с делегатами форума вопросы повышения инвестиционной привлекательности электроэнергетики, модернизации и внедрения инноваций в сетевом комплексе, а также участвовали в панельных дискуссиях, посвященных применению современных технологий в сфере управления персоналом и бизнес-процессах.

До 2025 года ФСК ЕЭС будет инвестировать в цифровизацию не менее 10 млрд рублей в год. Приоритетные направления – создание малообслуживаемых удаленно управляемых объектов высокой степени надежности, развитие инфраструктуры, в том числе цифровых сетей связи, внедрение новых сервисов и улучшающих сквозных технологий (беспилотная техника, аналитика данных, технологии локации, ГИС и др.). Планируется строительство более 30 цифровых подстанций и перевод более 100 объектов Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) на телеуправление.

