Светодиодные панели ДВО IEK® с управлением по протоколу DALI – сделано в России!

Второй Всероссийский кабельный конгресс
21 февраля 2019, 15:00
Рубрика: Инновации
Метки: IEK
Отрасль: Электротехника
IEK GROUP представляет новинку в ассортименте IEK Lighting — светодиодные панели ДВО IEK® с управлением по протоколу DALI.
Панели производятся в России, используются в системах освещения коммерческих, административных и других общественных помещений. Светодиодная панель ДВО является первым светотехническим изделием IEK® с возможностью управления по протоколу DALI. Подробнее — на сайте iek.lighting.