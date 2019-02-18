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Инновации (разработки)

Светодиодные панели ДВО IEK® с управлением по протоколу DALI – сделано в России!

Светодиодные панели ДВО IEK® с управлением по протоколу DALI – сделано в России!

21 февраля 2019, 15:00
Рубрика: Инновации
Метки: IEK
Отрасль: Электротехника 

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IEK GROUP представляет новинку в ассортименте IEK Lighting — светодиодные панели ДВО IEK® с управлением по протоколу DALI.

Панели производятся в России, используются в системах освещения коммерческих, административных и других общественных помещений. Светодиодная панель ДВО является первым светотехническим изделием IEK® с возможностью управления по протоколу DALI. Подробнее — на сайте iek.lighting.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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