Светодиодные панели ДВО IEK® с управлением по протоколу DALI – сделано в России!

IEK GROUP представляет новинку в ассортименте IEK Lighting — светодиодные панели ДВО IEK® с управлением по протоколу DALI.

Панели производятся в России, используются в системах освещения коммерческих, административных и других общественных помещений. Светодиодная панель ДВО является первым светотехническим изделием IEK® с возможностью управления по протоколу DALI. Подробнее — на сайте iek.lighting.