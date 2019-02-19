Учащимся энергокласса показали работу высоковольтной лаборатории

ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») провело выездное занятие для энергокласса, созданного на базе Естественно-научного лицея СПбПУ Петра Великого. Ученики ознакомились с высоковольтной лабораторией Политехнического университета и узнали об особенностях работы молниеотвода.

Ребятам, которые планируют связать свою деятельность с электроэнергетикой, показали фрагмент лабораторной работы: с помощью сгенерированного электрического разряда было воссоздано действие молнии в природе и механизм работы защитного устройства – молниеотвода. Занятие для старшеклассников провел профессор кафедры «Техника высоких напряжений, электроизоляционная и кабельная техника» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Юрий Адамьян.

Проведенный опыт произвел большое впечатление на ребят: они задавали много вопросов, интересовались особенностями работы высоковольтной лаборатории и представленного в ней оборудования. В ходе занятия особое внимание было уделено вопросам техники безопасности.

Энергокласс – это профильная образовательная группа, сформированная из учащихся десятых классов Естественно-научного лицея СПбПУ Петра Великого и направленная по подготовку будущих кадров для «Ленэнерго». Дополнительное обучение в энергоклассе позволяет ребятам ближе познакомиться с современной электроэнергетикой и работой электросетевой компании. Для учащихся организуются выездные занятия на объектах «Ленэнерго», практические задания и проектные работы. Обучение в энергоклассе станет для ребят бонусом при поступлении в вуз и дальнейшем трудоустройстве в «Ленэнерго».