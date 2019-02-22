Международный форум "Умных городов" состоится в Калуге 14 и 15 марта при поддержке ООН-Хабитат

Форум «Умный город. Инструкция по применению» проводится Национальным центром компетенций «Умный город» при поддержке Минстроя России, ООН-Хабитат и правительства Калужской области, стратегическим партнером форума выступает АНО «Цифровая экономика». В мероприятии примут участие представители Минстроя России и Минкомсвязи России, Правительства Российской Федерации, всех регионов страны и пилотов проекта «Умный город».

Форум «Умный город. Инструкция по применению» - это двухдневная конференция и выставка «умных решений». Ключевые темы форума – старт практической реализации проекта, вопросы финансирования, международные и отечественные технологии и успешные решения, системы оценки эффективности городского развития, практический опыт городов России и других стран. Кроме того, в рамках форума будет презентована концепция «умных городов» России, разработкой которой занимается Национальный центр компетенций «Умный город».

На форуме встретятся ведущие российские и международные эксперты в сфере цифровизации, представители федеральных и региональных органов власти, IT-разработчики и мэры пилотных городов проекта «Умный город». Всего в мероприятии планируется участие порядка 400 человек.

Напомним, ведомственный проект «Умный город» стартовал в России в 2018 году, начиная с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроекта «Жилье и городская среда». В проекте принимают участие все регионы и все города с численностью населения более 100 тыс. человек, а также по желанию субъекта города с меньшим количеством жителей. Всего порядка 180 городов, где проживает около 76 млн человек. В настоящий момент все субъекты Российской Федерации разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта «Умный город», которые должны включить в себя мероприятия стандарта «Умного города», подготовленного Минстроем России.