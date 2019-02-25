20 ЛЕТ ВМЕСТЕ
25 февраля 2019, 17:10
Рубрика: Мероприятия
Метки: БАЛАКОВСКАЯ АЭС, ВАО АЭС
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика
22 февраля 2019 года на Балаковской АЭС завершилась миссия поддержки Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС) по теме "Культура безопасности". Инициаторами визита международных экспертов выступили АО "Концерн Росэнергоатом" и Балаковская атомная станция.
Пятидневная миссия прошла в формате "ассист-визита" и была ориентирована на обмен передовым опытом и положительными практиками в области безопасности. Задачей миссии стала помощь станции в определении аспектов для дальнейших улучшений в области культуры безопасности.
Команду экспертов возглавил руководитель программы миссии поддержки Московского центра ВАО АЭС Андрей Носов. В ее состав вошли также представители ядерного дивизиона компании "ЧЕЗ" (Чехия), генерирующей компании "Словенске Электрарне" (Словакия), АНО "Техническая академия Росатома", Обнинского научно-исследовательского центра (ОНИЦ) "Прогноз", а также представители Калининской, Нововоронежской и Смоленской АЭС.
В ходе миссии эксперты провели интервью с руководителями и специалистами Балаковской АЭС, в том числе с работниками учебно-тренировочного центра, ответственными за профессиональную подготовку персонала. Провели практические наблюдения: за ходом противоаварийной тренировкой на полномасштабном тренажере, за работой машиниста-обходчика турбинного отделения.
Специалисты станции познакомили экспертов с организационной структурой предприятия и текущим состоянием культуры безопасности. Как проявление здоровой культуры безопасности эксперты отмечали коммуникативное взаимодействие внутри коллектива, обращали внимание на применяемые персоналом АЭС методы предотвращения ошибок и лидерство в вопросах безопасности.
"Впечатления от станции положительные: персонал грамотный, люди открыты для диалога и готовы внедрять улучшения, - отметил руководитель команды миссии Андрей Носов. - За время визита мы выявили более 30 положительных практик, из которых нам предстоит выбрать пять самых сильных, достойных тиражирования на других площадках".
Итогом миссии станет подготовленный в течение месяца отчет о проделанной экспертами ВАО АЭС работе, который будет передан Балаковской АЭС.
Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС