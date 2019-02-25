22 февраля 2019 года на Балаковской АЭС завершилась миссия поддержки Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС) по теме "Культура безопасности". Инициаторами визита международных экспертов выступили АО "Концерн Росэнергоатом" и Балаковская атомная станция.

Пятидневная миссия прошла в формате "ассист-визита" и была ориентирована на обмен передовым опытом и положительными практиками в области безопасности. Задачей миссии стала помощь станции в определении аспектов для дальнейших улучшений в области культуры безопасности.

Команду экспертов возглавил руководитель программы миссии поддержки Московского центра ВАО АЭС Андрей Носов. В ее состав вошли также представители ядерного дивизиона компании "ЧЕЗ" (Чехия), генерирующей компании "Словенске Электрарне" (Словакия), АНО "Техническая академия Росатома", Обнинского научно-исследовательского центра (ОНИЦ) "Прогноз", а также представители Калининской, Нововоронежской и Смоленской АЭС.

В ходе миссии эксперты провели интервью с руководителями и специалистами Балаковской АЭС, в том числе с работниками учебно-тренировочного центра, ответственными за профессиональную подготовку персонала. Провели практические наблюдения: за ходом противоаварийной тренировкой на полномасштабном тренажере, за работой машиниста-обходчика турбинного отделения.

Специалисты станции познакомили экспертов с организационной структурой предприятия и текущим состоянием культуры безопасности. Как проявление здоровой культуры безопасности эксперты отмечали коммуникативное взаимодействие внутри коллектива, обращали внимание на применяемые персоналом АЭС методы предотвращения ошибок и лидерство в вопросах безопасности.

"Впечатления от станции положительные: персонал грамотный, люди открыты для диалога и готовы внедрять улучшения, - отметил руководитель команды миссии Андрей Носов. - За время визита мы выявили более 30 положительных практик, из которых нам предстоит выбрать пять самых сильных, достойных тиражирования на других площадках".

Итогом миссии станет подготовленный в течение месяца отчет о проделанной экспертами ВАО АЭС работе, который будет передан Балаковской АЭС.

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС