Новый вид кабеля для самоходных вагонов разработал витебский "Энергокомплект"

Фото Антона СТЕПАНИЩЕВА Фото Антона СТЕПАНИЩЕВА

ПО «Энергокомплект» стало лауреатом премии Витебского облисполкома за достижения в области качества производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

И это не единственная награда предприятию, которое является лидером по многим направлениям деятельности. Так, оно признано победителем конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2018 года в номинации «Продукция производственно-технического назначения», удостоено звания «Лучший в регионе». Также в копилке – дипломы за высокий уровень компетентности, развитие экспортного потенциала Витебщины, за достижения в области энергоэффективности и другие.

Такое признание, как отметил главный инженер ПО «Энергокомплект» Сергей Красновский, – результат постоянного инновационного развития предприятия, модернизации производства, внедрения прогрессивных технологий, расширения ассортимента продукции, освоения новых рынков сбыта.

В частности, в прошлом году установлена высокотехнологичная линия непрерывной вулканизации компании Maillefer. Она предназначена для производства силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины.

Данные кабели применяются на объектах нефтегазовой и нефтеперерабатывающей промышленности, химической и горнодобывающей отраслей, городской инфраструктуры. Установленная линия оснащена современной системой управления, компьютеризирована: все данные по необходимому для производства продукции количеству сырья и материалов заранее запрограммированы, что исключает их перерасход и образование отходов.

Кстати, «Энергокомплект» пока первым и единственным в Беларуси освоил производство кабельной продукции с изоляцией из этиленпропиленовой резины.

Главное ее достоинство – возможность использования во взрывоопасных зонах. Кабель выдерживает большие токовые нагрузки, что значительно снижает риск деформации изоляции, его можно проложить при температуре вплоть до минус сорока градусов. Продукция востребована как в Беларуси, России, так и в странах дальнего зарубежья.

Как отметили на предприятии, проведенная модернизация позволила освоить новые инновационные, в том числе импортозамещающие, виды продукции, расширить номенклатуру.

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 64/110 кВ вошли в список «Лучший товар Беларуси 2018 года». ПО «Энергокомплект» также является единственным в стране производителем данного вида продукции, которая не уступает по качеству лучшим импортным аналогам.

– Такие кабели экологически безопасны, так как в изоляции не используется масло, которое в случае повреждения кабеля, попадает в землю и загрязняет окружающую среду, – пояснил Сергей Красновский.

Среди потребителей продукции витебского предприятия концерны «Белэнерго», «Белнефтехим», ГП «Минский метрополитен», РУП «Белорусская АЭС», Белорусская железная дорога и ОАО «РЖД», ПО «Белоруснефть», ОАО «АК Транснефть», ОАО «Газпром» и многие другие.

Одна из последних разработок сотрудников технического отдела ПО «Энергокомплект» – новый вид кабеля для электроснабжения самоходных вагонов.

При его создании использовались самые современные материалы и последние научные разработки. В течение всего периода опытной эксплуатации с использованием кабеля добыто около 2 млн тонн руды. Испытания образов проводились на рудниках «Уралкалия», РУП ПО «Беларуськалий» и МХК «ЕвроХим».

В планах на нынешний год – освоить новый вид продукции – водоохлаждаемый кабель сечением 4000 мм2 для электропитания печей УКХ «Белорусский металлургический завод».

Стратегическим направлением, как подчеркнули на предприятии, остается увеличение надежности кабельной продукции, борьба за качество.

"Витебские вести"