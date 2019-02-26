Энергетики "МРСК Урала" завершили реконструкцию подстанции "Буранная" в Агаповском районе Челябинской области

Специалисты Магнитогорских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» завершили мероприятия по реконструкции и модернизации электроподстанции (ПС) 110/6 кВ «Буранная» в Агаповском муниципальном районе Челябинской области.

Энергетики установили на энергообъекте оборудование нового поколения, обладающее повышенными характеристиками надежности и большей автономностью. Подстанцию оснастили современными элегазовыми выключателями 110 кВ с установкой микропроцессорных защит; разъединителями, ограничителями перенапряжений 110 кВ для защиты электрооборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений. Специалисты «МРСК Урала» также оптимизировали схемы распределительных устройств всех уровней напряжения. Дополнительно было введено в эксплуатацию здание общеподстанционного пункта управления (ОПУ).

Модернизация ПС «Буранная» позволила повысить надежность электроснабжения не только жителей населенных пунктов Буранный, Красноярский, Заречный, Урожайный, Новобуранное и Солодянка, но и крупного агропромышленного предприятия - Магнитогорского птицеводческого комплекса.

Все работы выполнены в рамках реализации инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго». Объем средств, направленных энергокомпанией на реконструкцию питающего центра, составил более 32 млн. рублей.