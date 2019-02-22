Холдинг Кабельный Альянс выступит генеральным партнером Второго Всероссийского кабельного конгресса

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) и «Холдинг Кабельный Альянс» выступят генеральным партнером Второго Всероссийского кабельного конгресса. Мероприятие пройдет с 19 по 21 марта 2019 года в рамках Международной выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex-2019 (Москва, КВЦ «Сокольники»).

УГМК объединяет более 40 предприятий различных отраслей промышленности. Кабельными активами компании - АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» (Владимирская область), АО «Сибкабель» (Томск), АО «Уралкабель» (Екатеринбург), АО «НИКИ г. Томск» (Томск) - управляет «Холдинг Кабельный Альянс».



Номенклатура продукции ООО «ХКА» насчитывает около 160 тысяч маркоразмеров кабелей и проводов (более 40 групп). Изделия компании востребованы в различных отраслях экономики: энергетической, телекоммуникационной, горнорудной, химической, нефтегазовой, строительной и т.д. В списке ключевых заказчиков - предприятия Минобороны РФ, Росэнергоатома, РЖД, Газпрома, Роснефти и другие. Часть продукции поставляется в страны СНГ.



Расположение заводов позволяет «Холдингу Кабельный Альянс» организовать эффективный процесс производства и поставок продукции в регионы России и за границу. А использование высокотехнологичного оборудования и наличие собственной научной и испытательной базы обеспечивают высокое качество изделий, которое всегда было и остается визитной карточкой компании.



«Холдинг Кабельный Альянс» входит в Ассоциацию «Электрокабель», которая объединяет кабельные заводы России и стран СНГ, и активно участвует в борьбе с фальсифицированной кабельно-проводниковой продукцией.



Второй Всероссийский кабельный конгресс станет центральным отраслевым форумом для заказчиков и производителей кабельной продукции. В деловой программе конгресса примут участие более 400 специалистов крупнейших кабельных заводов России, представителей профильных министерств и отраслевых объединений. На конгрессе будут широко освещаться вопросы государственной поддержки кабельной промышленности, направления развития российский и мировой кабельной отрасли, новые технологические подходы в производстве и аспекты безопасности применения кабельной продукции.