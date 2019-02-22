 
Подписаться на новости
Мероприятия

Холдинг Кабельный Альянс выступит генеральным партнером Второго Всероссийского кабельного конгресса

Холдинг Кабельный Альянс выступит генеральным партнером Второго Всероссийского кабельного конгресса

28 февраля 2019, 15:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: Cabex-2019, ХКА, RusCableCLUB-2019, УГМК
Отрасль: Кабельная промышленность 

Обсудить на форуме

296 просмотров

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) и «Холдинг Кабельный Альянс» выступят генеральным партнером Второго Всероссийского кабельного конгресса. Мероприятие пройдет с 19 по 21 марта 2019 года в рамках Международной выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex-2019 (Москва, КВЦ «Сокольники»).

УГМК объединяет более 40 предприятий различных отраслей промышленности. Кабельными активами компании - АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» (Владимирская область), АО «Сибкабель» (Томск), АО «Уралкабель» (Екатеринбург), АО «НИКИ г. Томск» (Томск) - управляет «Холдинг Кабельный Альянс».

Номенклатура продукции ООО «ХКА» насчитывает около 160 тысяч маркоразмеров кабелей и проводов (более 40 групп). Изделия компании востребованы в различных отраслях экономики: энергетической, телекоммуникационной, горнорудной, химической, нефтегазовой, строительной и т.д. В списке ключевых заказчиков - предприятия Минобороны РФ, Росэнергоатома, РЖД, Газпрома, Роснефти и другие. Часть продукции поставляется в страны СНГ.

Расположение заводов позволяет «Холдингу Кабельный Альянс» организовать эффективный процесс производства и поставок продукции в регионы России и за границу. А использование высокотехнологичного оборудования и наличие собственной научной и испытательной базы обеспечивают высокое качество изделий, которое всегда было и остается визитной карточкой компании.

«Холдинг Кабельный Альянс» входит в Ассоциацию «Электрокабель», которая объединяет кабельные заводы России и стран СНГ, и активно участвует в борьбе с фальсифицированной кабельно-проводниковой продукцией.

Второй Всероссийский кабельный конгресс станет центральным отраслевым форумом для заказчиков и производителей кабельной продукции. В деловой программе конгресса примут участие более 400 специалистов крупнейших кабельных заводов России, представителей профильных министерств и отраслевых объединений. На конгрессе будут широко освещаться вопросы государственной поддержки кабельной промышленности, направления развития российский и мировой кабельной отрасли, новые технологические подходы в производстве и аспекты безопасности применения кабельной продукции.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
Группа Legrand приняла участие в подготовке спортивных объектов Универсиады в Красноярске
UMATEX (Росатом) представит на выставке JEC World-2019 (Франция) новые продукты, проекты и разработки в области композитных материалов
МРСК Центра и Приволжья отберет талантливых школьников в рамках второй Олимпиады ПАО
ЗЭТО на международной выставке-форуме
Эта новость часть сюжета RusCableCLUB-2019
Другие новости сюжета:

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно