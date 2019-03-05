Тверской филиал ПАО "МРСК Центра" подключает к электрическим сетям крупные социально-значимые объекты

В 2018 году филиал ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» выполнил 5 011 договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям, суммарная мощность которых составила порядка 88 МВт.

С начала года «Тверьэнерго» присоединило ряд крупных промышленных и социальных объектов. Одним из значимых для развития агропромышленного комплекса региона стал льнозавод в Старицком районе. Для его подключения тверским филиалом «МРСК Центра» проведена замена существующих трансформаторов тока на ПС 35/10 кВ «Степурино».

В Ржевском районе построен участок ВЛ 10 кВ протяженностью 2,21 км для подключения объектов свиноводческого комплекса «Ржевский бекон» АО «Агрофирма Дмитрова гора», рассчитанный на одновременное содержание 69,2 тыс. голов скота (репродуктор и площадки для откорма и доращивания).

В деревне Власьево Кашинского района был выполнен монтаж автоматики разгрузки на ПС 35/10 кВ «Савцино», а также установлен коммутационный аппарат для присоединения новой кабельной линии 0,4 кВ для цеха по переработке сена.

В числе социально-значимых объектов, подключенных в 2018 году к сетям «Тверьэнерго», стал фельдшерско-акушерский пункт в селе Беле-Кушальское Калининского района и медпункты Старицкой Центральной районной больницы в деревнях Бабино и Васильевское.

Тверским филиалом проведена системная работа по созданию условий для развития жилищного строительства в Тверской области. С начала 2018 года к сетям компании подключен жилой комплекс «Завидово» в деревне Мокшино Конаковского района и 7-этажный 77-квартирный дом в городе Кимры. Для подключения ЖК «Завидово» было построено два участка ВЛ 10кВ протяжённостью по 0,01 км с установкой дополнительных железобетонных опор. В Кимрах энергетиками был смонтирован дополнительный коммутационный аппарат для подключения новой ЛЭП 0,4 кВ, а также спроектировано и построено два участка кабельных линий 0,4 кВ.

Ещё одним значимым объектом, реализованным за прошедший год, стал дробильно-сортировочный завод ООО «Угольный торговый дом». В ходе работ по технологическому присоединению данного предприятия было построено 6,63 км ВЛ 10 кВ

Строительство энергообъектов ведется с использованием современных технологий и материалов. Применяется кабель из сшитого полиэтилена, надежный самонесущий изолированный провод, выносные шкафы учета, где размещаются электросчетчики потребителей.